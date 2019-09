“HO FATTO TUTTO QUELLO CHE IL #METOO VUOLE” – WOODY ALLEN PASSA AL CONTRATTACCO E SPIAZZA TUTTI, DICHIARANDO DI SENTIRSI UN PORTAVOCE DEL MOVIMENTO: “HO LAVORATO CON CENTINAIA DI ATTRICI E NESSUNA HA MAI AVUTO MODO DI LAMENTARSI. LE ABBIAMO SEMPRE PAGATE LA STESSA CIFRA DEI LORO COLLEGHI UOMINI. IN PRATICA HO FATTO TUTTO CIÒ CHE IL METOO SPERA DI REALIZZARE”- “NON ME NE PUÒ FREGARE DI MENO DI HOLLYWOOD PERCHÉ…” (VIDEO)

scarlett johansson e woody allen

Woody Allen non ha bisogno di Scarlett Johannson. Certo, la tenace difesa della sua pupilla dalle pagine di Hollywood Reporter non può che avergli fatto piacere, ma il suo arco ha delle frecce ancora più affilate, che ha provveduto a scagliare in un'intervista con la testata francese Le Point, rilasciata in occasione della proiezione del film Un giorno di pioggia a New York che venerdì ha aperto il sipario sul Deauville Film Festival.

selena gomez e woody allen a rainy day in new york

Il regista 83enne, come riporta Le Figaro, ha dichiarato con la sua consueta tranquillità serafica di essere da sempre dalla parte delle donne, ma non solo. Woody Allen si considera un portavoce del #metoo e un esponente di primo piano nella battaglia rosa del gender pay gap.

scarlett johansson e woody allen 4

"Adoro Woody. Gli credo e lavorerei con lui in qualsiasi momento", ha detto Scarlett giusto una manciata di giorni fa attirando su di sé le ire di Dylan Farrow, figlia adottiva di Allen e sua principale (e unica) accusatrice, che in passato lo ha denunciato per abusi sessuali per poi reiterare l'addebito proprio nell'ondata post Weinstein nel corso della caccia agli orchi di Hollywood (“Scarlett ha una lunga strada da percorrere per comprendere il problema che sostiene di supportare", ha scritto sui social).

woody allen e dylan

Anche Javier Bardem, Anjelica Huston, Catherine Deneuve e Prince Brosnan si sono schierati con il regista di Manhattan mentre Amazon gli girava le spalle mettendo in stand by la distribuzione USA del suo ultimo film (Un giorno di pioggia a New York che in Italia uscirà nelle sale il prossimo 10 ottobre) così come alcuni dei suoi protagonisti vedi Michael Caine, Timothée Chalamet, Greta Gerwig e Colin Firth.

scarlett johansson e woody allen 3

"Non mi sento nella lista nera. Continuo a fare film, mentre le altre persone di quella black list non possono lavorare: sono in prigione o si suicidano", ha detto Allen riferendosi inequivocabilmente a Weinstein e Epstein.

“Nel corso della mia carriera ho lavorato con centinaia di attrici e nessuna di loro, neanche una volta, ha mai avuto modo di lamentarsi né di me né della mia etica professionale. Ho diretto donne al massimo della loro popolarità per anni e le abbiamo sempre pagate la stessa cifra dei loro colleghi uomini.

soon yi previn e woody allen 3

In pratica ho fatto tutto ciò che il MeToo spera di realizzare", ha poi specificato, schierandosi dalla parte del movimento femminista che dalla sua nascita, l'ha di fatto inserito nella lista dei “carnefici”. Dritto per la sua strada e sicuro del suo comportamento ineccepibile sul set (nemmeno una delle attrici che ha lavorato con lui ha mai sostenuto il contrario, va detto), Mr Allen non è per niente interessato a quello che pensano di lui sulle Hollywood Hills: "Non me ne può fregare di meno. Io non ho mai lavorato a Hollywood, ho sempre lavorato a New York.

soon yi previn e mia farrow 1

Se anche più nessuno avesse finanziato i miei film, i miei spettacoli teatrali o pubblicato i miei libri, io mi sarei comunque alzato e avrei continuato a scrivere perché è quello che faccio. Quindi io lavorerò sempre, quello che succede a livello commerciale alle mie opere è un'altra questione. Io non ho neanche mai pensato di ritirarmi". Thanks Scarlett, ma Woody sembra non aver bisogno di nessuna "buona parola".

