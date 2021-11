26 nov 2021 10:46

“HO INIZIATO NEL 1994. IN SEGUITO AL PRIMO FURTO HO SVILUPPATO UNA DIPENDENZA. NON SONO RIUSCITO PIÙ A FERMARMI…” – IL TRAFUGATORE SERIALE CHE HA RUBATO LE CENERI DI ELENA AUBRY È ACCUSATO DI RICETTAZIONE DI 358 IMMAGINI DI DONNE MORTE – NELLA SUA CAMERA DA LETTO È STATO TROVATO UN DIARIO CON I DATI DELLE DECEDUTE E LA DATA IN CUI HA RUBATO LE FOTOCERAMICHE: “LE PIÙ BELLE LE TENEVO ESPOSTE, CON LE CORNICI. PER ME ERANO SACRE. ALTRE LE NASCONDEVO PER..."