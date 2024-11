6 nov 2024 12:48

“HO MESSO SU OTTO CHILI DI MUSCOLI PER FARE IL FILM” - PAUL MESCAL, IL 28ENNE IRLANDESE PROTAGONISTA DEL COLOSSAL “IL GLADIATORE II”, RACCONTA COME SE L’È FATTA NELLE MUTANDE PRIMA DI ENTRARE IN SCENA: “RIDLEY MI HA DETTO CHE DEL MIO NERVOSISMO NON SAPEVA CHE FARSENE, E MI HA RICORDATO CHE ANCHE BRAD PITT PRIMA DEL SUO "THELMA & LOUISE" AVEVA FATTO POCO E NIENTE. COME HO FATTO A CONVINCERLO A PRENDERMI? GLI HO DETTO CHE SONO CAPITANO IN UNA SQUADRA GAELICA DI CALCIO E…” - VIDEO