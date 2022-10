“HO MESSO DA PARTE TUTTI I MIEI INTERESSI, MI SONO GIÀ DIMESSO DA AMMINISTRATORE, DI OGNI SOCIETÀ PRIVATA CHE OCCUPAVO” – GUIDO CROSETTO, NEO MINISTRO DELLA DIFESA, SCACCIA LE ACCUSE DI CONFLITTO DI INTERESSE: “LIQUIDERÒ OGNI MIA SOCIETÀ. RINUNCIO AL 90% DEL MIO ATTUALE REDDITO” – SI’ MA ALLA DIFESA DOVRA’ CONFRONTARSI CON L’AIAD, LA FEDERAZIONE CHE CURA GLI INTERESSI DELLE AZIENDE DEL SETTORE DELL’AEROSPAZIO E DELLA DIFESA, DI CUI E’ STATO PRESIDENTE FINO A OGGI

GOVERNO:CROSETTO,MI SONO DIMESSO DA AMMINISTRATORE SOCIETÀ

(ANSA) - "Per tutti quelli che (non per amore) me lo stanno chiedendo, rispondo: mi sono già dimesso da amministratore, di ogni società privata (non ne ricopro di pubbliche) che (legittimamente) occupavo. Liquiderò ogni mia società (tutte legittime). Rinuncio al 90% del mio attuale reddito". Lo rende noto su Twitter il cofondatore di FdI Guido Crosetto, da domani nuovo ministro della Difesa.

GOVERNO: CROSETTO, HO MESSO DA PARTE TUTTI I MIEI INTERESSI

(ANSA) - "No, no. Ho raccontato di una scelta di vita. Presa. Che consideravo definitiva. Poi, di fronte ad una chiamata ad un ruolo importante, in un momento molto difficile, ho messo da parte tutti i miei interessi e quelli dalla mia famiglia. Rinunciando a cose costruite in decenni". Così il nuovo ministro della Difesa, Guido Crosetto, replica al tweet di un utente che lo rimproverava per aver detto in passato che era "un uomo libero, fuori dalla politica, semplicemente Guido e nessun ministero… e adesso??? Mamma mia, tutti uguali". Sulle dimissioni dalle sue società, Crosetto - rispondendo ad un altro utente su twitter che aveva parlato di atto dovuto - ha sottolineato: "non sono obbligato. Nessuno lo ha fatto prima".

