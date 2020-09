“HO PENSATO DI SUICIDARMI” – LADY GAGA SI CONFESSA: “HO ODIATO ESSERE FAMOSA. NON È SEMPRE FACILE MOSTRARTI AGLI ALTRI SE HAI PROBLEMI MENTALI. PENSAVO: PERCHÉ DOVREI CONTINUARE A VIVERE? PER UN PAIO D'ANNI SONO RIMASTA CHIUSA IN CASA, CON PERSONE CHE MI SORVEGLIAVANO PER ASSICURARSI CHE FOSSI AL SICURO” – LA DEPRESSIONE COMBATTUTA CON I FARMACI ANTIPSICOTICI, LA SALVEZZA NELLA MUSICA E L’ULTIMO SINGOLO “911” CHE… - VIDEO

Mattia Marzi per "Il Messaggero"

Certe sue fragilità erano venute a galla già tre anni fa nel documentario Gaga: Five Foot Two, su Netflix: le telecamere di Chris Moukarbel l'avevano ritratta come una popstar insicura e instabile, alle prese con seri problemi di salute (la fibromialgia di cui soffre, che causa dolori muscolari diffusi in tutto il corpo, la spinse nel 2017 a stoppare la tournée legata all'album Joanne) e disturbi comportamentali causati dallo stress.

Lady Gaga è tornata a mettersi a nudo in un'intervista concessa domenica a Lee Cowan durante il programma Sunday Morning della Cbs, raccontando stavolta il lato oscuro del successo, come prima di lei hanno fatto tante star del pop e del rock internazionale (lo scorso luglio era toccato al cantautore britannico Ed Sheeran: «Cocaina e alcol mi facevano stare bene, poi mi ammalai»). E rivelando di aver avuto pensieri suicidi.

IL SINGOLO 911 Quello che ha spinto la 34enne popstar statunitense - 30 milioni di dischi venduti in tutto il mondo - a lasciarsi andare è stata l'uscita del singolo 911 (è il numero unico per le emergenze negli Usa), accompagnato da un video in cui la cantante racconta in maniera metaforica i suoi disturbi mentali.

LA NEMICA «La mia più grande nemica? È Lady Gaga. Da quando sono diventata famosa non posso andare a fare la spesa o cenare al ristorante con la mia famiglia, perché sono sempre al centro dell'attenzione e i fan si avvicinano per chiedere foto e autografi. Vado nel panico e comincio a sentire dolori in tutto il corpo. Mi sento un oggetto, non una persona. Per Lady Gaga ho rinunciato completamente a me stessa», ha detto Stefani Germanotta - è il suo vero nome - alle telecamere dell'emittente americana.

La fama le ha presentato un conto altissimo: «C'è stato un periodo in cui ho odiato essere famosa. Non è sempre facile mostrarti agli altri se hai problemi mentali. Pensavo: Perché dovrei continuare a vivere?. Non trovavo altre ragioni per essere viva se non per la mia famiglia. Per un paio d'anni sono rimasta chiusa in casa, con persone che mi sorvegliavano per assicurarsi che fossi al sicuro». Uscire dal tunnel della depressione, combattuta assumendo farmaci antipsicotici, non è stato semplice.

IL SOCCORSO Alla fine la musica è venuta in suo soccorso («La mia voce è la mia forza», dice d'altronde in italiano, la lingua dei suoi nonni, che dalla Sicilia emigrarono negli States all'inizio del Novecento, nello spot che ha realizzato per la nuova fragranza firmata Valentino): «Mi sono messa al piano e le nuove canzoni mi hanno aiutata a ritrovare il modo per tornare ad amare me stessa».

