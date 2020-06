“HO PENSATO AL SUICIDIO” – KATY PERRY, IN ATTESA DELLA SUA PRIMA BIMBA INSIEME A ORLANDO BLOOM, RIVELA DI QUANDO È STATA A UN PASSO DAL FARLA FINITA NEL 2017: “AVEVO ROTTO CON IL MIO RAGAZZO, CHE OGGI È IL FUTURO PADRE DI MIA FIGLIA, E AVEVO PUNTATO TUTTO SUL NUOVO DISCO, MA NON ANDÒ COME AVEVO PENSATO E L’IMPATTO È STATO DURISSIMO, COSÌ SONO CROLLATA. È STATO UN TERREMOTO CHE MI HA SPEZZATA IN DUE. AD AIUTARMI È STATO…”

Nel 2017 Katy Perry era convinta di aver toccato il fondo, al punto da contemplare l’idea del suicidio. A farla crollare erano state le vendite disastrose dell’album «Witness» (che aveva venduto meno di un decimo di «Prism» del 2013) e la rottura con l'attore Orlando Bloom, con il quale ha poi fatto pace e oggi i due aspettano la prima figlia insieme e dovrebbero sposarsi l’anno prossimo (non ci fosse stato il Covid, il matrimonio si sarebbe tenuto in estate in Giappone).

«La mia carriera era in continua ascesa, poi all’improvviso c’è stata una piccola crisi – ha raccontato la cantante in un’intervista alla stazione radiofonica Sirius XM CBC, ripresa dal Sun – non una cosa così grave vista da una prospettiva esterna, ma per me è stato un terremoto che mi ha spezzata in due.

Avevo rotto con il mio ragazzo, che oggi è il futuro padre di mia figlia, e avevo puntato tutto sul nuovo disco, ma non andò come avevo pensato e l’impatto è stato durissimo, così sono crollata».

La fede

Ad aiutarla a risalire dal suo personalissimo viaggio all’inferno è stata la fede, che le ha permesso di scendere a patti con i problemi mentali di cui ha sofferto per tutta la vita e di fare ammenda.

«Spezzarmi è stato importante per me – ha ammesso la Perry – perché mi ha permesso di trovare la mia completezza in un modo totalmente diverso e di non vivere più come una pop star assetata di successo. La gratitudine è la cosa che probabilmente mi ha salvato la vita, perché in caso contrario avrei continuato a sguazzare nella mia tristezza e sarei saltata. Invece ho trovato i motivi per cui essere grata ed ecco perché adesso, quando qualcosa diventa davvero difficile e anche se magari sono di pessimo umore, mi ripeto in continuazione “sono grata, sono grata”.

A causa della mia relazione con Dio e con qualcosa di più grande di me, la speranza è sempre stata una mia opzione: sono stata creata per uno scopo e una ragione e questo vale per ogni persona».

