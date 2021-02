“HO QUASI PERSO UNA GAMBA” – ESPERIENZA DA INCUBO PER ASHLEY JUDD, 52 ANNI, RIMASTA 55 ORE CON LA TIBIA SPEZZATA IN UNA GIUNGLA DEL CONGO - L’ATTRICE È INCIAMPATA IN UN TRONCO ED È RIMASTA A TERRA CINQUE ORE IN ATTESA DEI SOCCORSI: “VI PARLO DELLA MIA ESPERIENZA PER FARVI CAPIRE COSA SIGNIFICA ESSERE CONGOLESI IN POVERTÀ ESTREMA SENZA ACCESSO A QUALSIASI FARMACO PER IL DOLORE…”

My brothers and sisters got me through. I’d have hemorrhaged to death without them carrying me. https://t.co/vcPdrEPOp6 — ashley judd (@AshleyJudd) February 14, 2021

«Un incidente catastrofico, ho quasi perso la gamba». Lo ha raccontato Ashley Judd, 52 anni, star della saga cinematografica «Divergent», ma anche di celebri thriller come «Il collezionista», «Colpevole d’innocenza» e «High Crimes - Crimini di stato», tra le prime attrici ad accusare Weinstein di molestie sessuali, all’interno di quello che poi è diventato il movimento #MeToo. Judd si trovava in Africa, nella foresta pluviale del Congo, per attività di ricerca sui bonobo, uno scimpanzè a rischio estinzione. È inciampata in un tronco e la caduta le ha spezzato la tibia.

L’attrice ha ricordato di essere rimasta bloccata a terra per cinque ore, con una «gamba deformata», mordendo un bastone e «ululando come un animale selvatico» per il dolore. Ci sono volute 55 ore per trasportarla, in parte su un’amaca, in parte con una moto, in un centro medico in Sud Africa.

Judd, ricoverata in una unità traumatologica, ha scritto dell’accaduto sui suoi profili social per far sapere al mondo «cosa significa essere congolesi in povertà estrema senza accesso all’assistenza sanitaria, a qualsiasi farmaco per il dolore, a qualsiasi tipo di servizio o a scelte».

