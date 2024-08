“HO RIPORTATO DANNI CEREBRALI DOPO LA PALLONATA DI UNA RAGAZZA TRANS” – IL CALVARIO DELLA 19ENNE AMERICANA PAYTON MCNABB: DURANTE UNA PARTITA DI PALLAVOLO DI DUE ANNI FA È STATA COLPITA IN VISO DA UNA SCHIACCIATA DELL’AVVERSARIA TRANS E HA RIPORTATO DANNI PERMANENTI TRA CUI LA PARALISI DI METÀ DEL CORPO E PROBLEMI ALLA VISTA – DOPO L’INCONTRO DI BOXE TRA IMANE KHELIF E ANGELA CARINI HA TUONATO: “SONO DISGUSTATA, UNA VOLTA ERA ILLEGALE PER GLI UOMINI PICCHIARE LE DONNE. ORA LO VEDIAMO IN DIRETTA TV…” - VIDEO

Payton McNabb

Una giocatrice di pallavolo, rimasta parzialmente paralizzata dopo essere stata colpita da una pallonata di un'avversaria transgender, ha criticato le Olimpiadi per il controverso incontro di boxe tra Imane Khelif e Angela Carini.

Payton McNabb aveva 17 anni quando una palla lanciata con forza da un’avversaria transgender alta un metro e ottanta l’ha colpita in faccia, l’ha scaraventata a terra e le ha fatto perdere i sensi.

McNabb, originaria della Carolina del Nord, ha riportato danni cerebrali e una paralisi al lato destro, che hanno messo fine ai suoi sogni di ottenere una borsa di studio universitaria grazie alla pallavolo oltre a renderle difficile camminare senza cadere.

ANGELA CARINI IMANE KHELIF

«C'è una differenza biologica tra donne trans e donne e c'è una differenza nello sport proprio per questo motivo – ha detto McNabb - È pericoloso che i due sessi competano insieme, e non va bene. Personalmente, ne sono disgustata. È moralmente sbagliato. Queste donne hanno lavorato duramente e si sono allenate instancabilmente per arrivare fino alle Olimpiadi, e tutto questo per ricevere un pugno in faccia da un tizio. Una volta era illegale per gli uomini picchiare le donne, e ora la gente lo trasmette in TV e lo guarda. È una realtà così strana quella in cui viviamo adesso».

Payton McNabb

Dopo la pallonata a McNabb i medici le diagnosticarono un trauma cranico, una commozione cerebrale, una paralisi parziale del lato destro, un colpo di frusta e problemi alla vista. Problemi con cui deve fare i conti ancora oggi, quasi due anni dopo. Anche la sua lucidità mentale è compromessa, tanto che ha bisogno di ore di lezioni private extra ogni mese e di tempo extra durante gli esami a causa dei danni subiti.

