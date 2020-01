“HO SEGUITO SEGRETAMENTE 91 PERSONAGGI DI HOLLYWOOD” – PARLA SETH FREEDMAN, UNA DELLE SPIE DI HARVEY WEINSTEIN CHE LAVORAVA PER LA “BLACK CUBE”, LA SOCIETÀ DI INTELLIGENCE ISRAELIANA LEGATA AL MOSSAD: “IL PRODUTTORE CI AVEVA DATO UN ELENCO DI PERSONE, COMPRESA ROSE MCGOWAN. HO PARLATO CON LEI PER 75 MINUTI AL TELEFONO E HO RIFERITO A WEINSTEIN” – E SULLE ACCUSE DI MINACCE RISPONDE: “NON HO MESSO A TACERE NESSUNO E…” - VIDEO

DAGONEWS

seth freedman

Una delle spie di Harvey Weinstein, assunta per indagare su coloro che si preparano a fare accuse di aggressione sessuale contro di lui, ha seguito segretamente 91 personaggi di Hollywood, inclusa Rose McGowan.

harvey weinstein 2

Seth Freedman ha lavorato per l'agenzia di intelligence privata Black Cube, ma ha negato di aver messo a tacere le vittime in un’intervista con la BBC: ha raccontato di aver avuto una conversazione telefonica di 75 minuti con McGowan il cui contenuto è stato poi riferito a Weinstein.

harvey weinstein e rose mcgowan

Freedman, che è stato smascherato dal giornalista Ronan Farrow, ha dichiarato: «Non mi sento in colpa per tutto ciò che ho fatto per Black Cube. Penso che il problema di quanto sia tossico questo dibattito sul caso Weinstein è che se dissenti su qualcosa vuol dire che stai dalla parte del produttore.

A Black Cube sono stati assegnati due obiettivi a luglio 2017: fornire informazioni che potevano aiutare il cliente a bloccare la pubblicazione di un nuovo articolo negativo su un importante quotidiano di New York" e "ottenere ulteriori contenuti di un libro che era in fase di scrittura e che contenevano informazioni negative e dannose sul cliente». L'ex capo di Miramax ha speso più di 1,3 milioni di dollari per proteggere la sua reputazione con Black Cube.

rose mcgowan

Freedman non lavora più per la società di intelligence israeliana legata al Mossad, ma ha detto di non essere dispiaciuto del suo precedente lavoro: «Il mio compito era ottenere informazioni e fino a quando non infrango la legge, non mi preoccupo di chi mi giudica per la mia etica. L'elenco delle persone che Harvey voleva che seguissimo era composto di 91 nomi. Attori e attrici che avevano lavorato per lui in passato e che non sembravano che stessero tramando contro di lui».

harvey weinstein 1

Freedman ha affermato di essere stato «totalmente neutrale rispetto all'intera faccenda», dicendo alla BBC: «Harvey Weinstein non ha chiamato Black Cube, chiedendo di aiutarlo perché diverse persone lo accusavano di violenza sessuale. Non è andata così. E io non ho minacciato nessuno».

HARVEY WEINSTEIN

renee zellweger e harvey weinstein 6 harvey weinstein, gwyneth paltrow e cameron diaz 1 renee zellweger e harvey weinstein 10 harvey weinstein e gwyneth paltrow 2 madonna harvey weinstein ben affleck e gwyneth paltrow donna rotunno e harvey weinstein 2 donna rotunno e harvey weinstein 10 harvey weinstein e gwyneth paltrow 8 asia argento e rose mcgowan 1 rose mcgowan harvey weinstein 4 rose mcgowan agli mtv music awards nel 1998 harvey weinstein e gwyneth paltrow 9 rose mcgowan e asia argento rose mcgowan weinstein rose mcgowan 1 harvey weinstein 2 harvey weinstein 3 rose mcgowan asia argento harvey weinstein, gwyneth paltrow e hillary clinton 1 rose mcgowan asia argento rose mcgowan renee zellweger e harvey weinstein 2