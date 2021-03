“HO SEMPRE CREDUTO NEGLI ANGELI E ANCHE QUESTA VOLTA HO AVUTO LA PROVA CHE MI HANNO PROTETTO” – IL COVID GENERA ALLUCINAZIONI E SIMONA VENTURA SI CONVINCE DI ESSERE STATA PROTETTA DA CHISSÀ QUALE ENTITÀ: “NON STAVO PRENDENDO FARMACI SINO A QUANDO NON MI CHIAMATA DAL BRASILE UN'AMICA CHE MI HA CONVINTO A FARE UNA LASTRA AI POLMONI. COSÌ HO SCOPERTO DI AVERE UN PICCOLO FOCOLAIO DI POLMONITE APPENA AGLI INIZI E SONO RIUSCITA A BLOCCARLO. SENTO CHE LASSÙ QUALCUNO MI PROTEGGE…”

Da "Oggi"

COPERTINA OGGI - 18-25 MARZO 2021

«Ho sempre creduto negli angeli e anche questa volta ho avuto la prova che mi hanno protetto», racconta Simona Ventura a OGGI, in edicola da domani. È positiva al Covid proprio mentre sta per partire la sua nuova avventura professionale su Rai 2, Game of Games, ma lei, SuperSimo, è tranquilla.

«Non ho mai avuto sintomi. Stavo per partire per Sanremo quando ho saputo che avrei potuto portare con me chi mi avrebbe truccata e pettinata, quindi ho chiesto a queste persone di fare il tampone e l’ho fatto anch’io, per scrupolo», racconta. Così, per caso, che ha scoperto di essersi infettata. E con lei anche la figlia Caterina, e il fidanzato, Giovanni Terzi. «Ancora oggi non so dove posso essermi contagiata perché giravo con due mascherine e sono stata molto attenta».

simona ventura 2

A proteggerla dal peggio, secondo lei, ancora una volta sono stati gli angeli: «Essendo asintomatica non stavo prendendo farmaci sino a quando non mi chiamata dal Brasile una cara amica, Karina, che mi ha convinto a fare una lastra ai polmoni. Così ho scoperto di avere un piccolo focolaio di polmonite appena agli inizi e sono riuscita a bloccarlo. Sento che lassù qualcuno mi protegge, mi accade da sempre.

Del suo nuovo programma si dice entusiasta: «Mi sento tornata alle origini. Sono rinata con Game of Games», spiega ancora. E a proposito dell’amore, giura: «Un anno di lockdown ha rafforzato ancora di più il mio rapporto con Giovanni. Siamo più uniti di prima e il sogno di sposarsi è più vivo che mai. Lo coroneremo non appena non servirà più portare le mascherine». E prestandosi al gioco inaugurato a Sanremo da Fiorello svela come si chiamano nell’intimità: «Mi chiama Baby Mouse o Patatina. Io quasi sempre Amore o Patatino».

