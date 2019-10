“HO SEMPRE VOLUTO UN PENE” – LA YOUTUBER AMERICANA TRISHA PAYTAS (2,4 MILIONI DI FOLLOWER SU INSTAGRAM) CROLLA IN TV E IN LACRIME RIVELA LA SUA LUNGA LOTTA PER TROVARE LA SUA IDENTITÀ: “HO DETTO DI ESSERE TRANS SOLO PERCHÉ LA GENTE HA BISOGNO DI UN’ETICHETTA. NON MI SONO MAI SENTITA A MIO AGIO NEL MIO CORPO, MA NON HO MAI PENSATO DI FARE LA TRANSIZIONE. HO FATTO LA SPOGLIARELLISTA, LAVORO CON IL MIO FISICO E…” (VIDEO)

DAGONEWS

La star di YouTube Trisha Paytas è scoppiata in lacrime mentre parlava in tv della sua identità sessuale. La 31enne è stata presa di mira dopo aver rivelato di essere una transessuale e a “The Doctors” ha spiegato il dramma che sta attraversando: «Non mi piacciono le etichette.

Per me, dire che sono transgender è solo una cosa da dire perché è quello che la gente vuole sentire. Le persone hanno bisogno di dire che sono femmina o maschio. Sono nato femmina, ma sin da piccola avevo uno squilibrio ormonale per cui sapevo di non essere una donna».

Quando le è stato chiesto se ha preso in considerazione l’idea di operarsi, Trisha ha risposto spiazzando tutti: «Ho sempre desiderato un pene. L'ho sempre fatto perché rende gli appuntamenti più facili. Ho frequentato uomini gay e per loro non sono mai abbastanza perché non ho un pene.

Sono sempre stata a disagio nel mio corpo, ma per il lavoro che faccio pensare di diventare uomo è impossibile. Ho iniziato facendo la spogliarellista e ancora oggi faccio lavori legati al mio corpo perché fa fare soldi. È il mio lavoro, quindi non prendo in considerazione la transizione».

