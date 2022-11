“HO SENTITO LA PAROLA DI DIO” – IL 40ENNE DELLA PROVINCIA DI SALERNO CHE HA LANCIATO LA FIGLIA DI DUE ANNI DAL TERZO PIANO DICHE CHE GLIEL'HA CHIESTO IL CREATORE: INTANTO È ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO, MA I SUOI AVVOCATI HANNO CHIESTO IL RICOVERO IN UNA STRUTTURA PSICHIATRICA – TRE GIORNI PRIMA DELL’EPISODIO ERA ANDATO IN OSPEDALE DOVE GLI AVEVANO DATO UN FORTE CALMANTE. QUALCHE SETTIMANA PRIMA AVEVA PARLATO DI UN PACCO BOMBA…

Da www.leggo.it

padre lancia figlia dal balcone a fisciano 2

«Ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra». A dirlo ai giornalisti è stato l'avvocato Silverio Sica, difensore - insieme al collega Tommaso Amabile - del 40enne di Fisciano, in provincia di Salerno, accusato del tentato omicidio della figlia di due anni.

La bimba, dopo essere stata lanciata dal terzo piano, è salva per miracolo. L'uomo questa mattina è comparso dinanzi al gip del Tribunale di Nocera Inferiore (Salerno), Daniela De Nicola ed ha ammesso le proprie responsabilità. I legali hanno chiesto l'attenuazione della misura cautelare ed il ricovero in una struttura psichiatrica.

padre lancia figlia dal balcone a fisciano 1

ll calmante in ospedale e «la bomba nel pacco»

Quando era andato in ospedale tre giorni prima dell’episodio, all'uomo avevano dato un forte calmante. Qualche giorno prima ancora, era andato a ritirare un pacco alle poste, che conteneva un termometro che aveva comprato per la figlia. Aveva detto: «Qui non c’è il termometro, ci hanno messo una bomba».

padre lancia figlia dal balcone a fisciano 3 padre lancia figlia dal balcone a fisciano 4