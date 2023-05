Da https://www.ilfattoquotidiano.it/

DAVID NEAL

“Ho sentito la sua bocca sulle dita dei miei piedi”: questo il racconto choc di un ospite dell’hotel Hilton al 4th Avenue South, Nashville. A “succhiare le dita” dei suoi piedi è stato il direttore dell’albergo, David Neal, 52 anni. La notizia, data dalla polizia locale, è stata ripresa da molti media. Secondo quanto riporta il New York Post, Neal si sarebbe introdotto nella camera del cliente usando una chiave magnetica. Così, intorno alle 5 del mattino, l’uomo che stava dormendo beatamente ha sentito “la bocca di Neal sui piedi” e lo ha immediatamente affrontato, chiamando subito le forze dell’ordine.

Stando a WKRN, il cliente ha riconosciuto il 52enne perché nel pomeriggio era entrato in camera dicendo di dover aggiustare la tv: Neal ha ammesso di averlo fatto ma ha detto che il motivo sarebbe stato l’odore di fumo che si sentiva provenire dalla stanza. Circostanza, questa, negata dal cliente e dalla polizia. La chiave usata dal manager non è stata ritrovata. David Neal è stato arrestato mentre si trovava nella sua casa in Libano per furto con scasso aggravato e aggressione: si trova in carcere con cauzione fissata a 27 mila dollari.