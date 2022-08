“HO SENTITO DEI VAGITI E MI SONO AVVICINATA” – È STATA UN’OSTETRICA CHE STAVA ANDANDO AL LAVORO ALLE 5 DEL MATTINO A SALVARE LA NEONATA ABBANDONATA IN UNO SCATOLONE DAVANTI ALL’OSPEDALE DI MONZA: SECONDO I MEDICI È STATA PORTATA NEL PARCHEGGIO NELLE PRIME ORE DI VITA E IL CORDONE OMBELICALE ERA STATO TAGLIATO E MEDICATO. È IN BUONE CONDIZIONI E SUOI TRATTI SOMATICI FANNO PENSARE A ORIGINI LATINOAMERICANE…

Federico Berni per www.corriere.it

Una scatola da scarpe posata sul cofano di un’automobile, nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo, proprio davanti al Pronto soccorso ostetrico. A vederla per prima è stata appunto un’ostetrica che, alle 5 di martedì mattina, è uscita dalla porta secondaria per una breve pausa. Ha sentito dei vagiti, si è avvicinata e ha scoperto che all’interno della scatola c’era una neonata, avvolta in una coperta.

La piccola sta bene ed è stata presa in cura dai medici del pronto soccorso pediatrico della struttura sanitaria monzese. Probabilmente era stata abbandonata poco prima del ritrovamento. Secondo i medici è stata portata nel parcheggio nelle prime ore di vita; il cordone ombelicale era stato tagliato e medicato. È in buone condizioni generali, e suoi tratti somatici fanno pensare a origini latinoamericane. La polizia di Monza sta conducendo gli accertamenti necessari per scoprire chi sia la madre della neonata.

