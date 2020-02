26 feb 2020 17:12

“HO SOLO LA FEBBRE, STO BENE” - LA GINECOLOGA DI BRESCIA CHE HA CONTRATTO IL CORONAVIRUS: “NON HO NESSUN SINTOMO DI POLMONITE, LE MIE CONDIZIONI SONO BUONE” - LA DONNA AVREBBE AVUTO CONTATTI CON IL PRIMO CASO BRESCIANO DI CORONAVIRUS, MA NON È ANCORA CHIARO: “NON SO COME HO FATTO A CONTRARRE IL VIRUS, NON CREDO NELLA BERGAMASCA” - IL MARITO, ANCHE LUI MEDICO, È IN QUARANTENA PER PRECAUZIONE