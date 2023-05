28 mag 2023 10:00

“HO SPESO 67MILA EURO PER DIVENTARE UNA BAMBOLA” – LA FOLLE STORIA DI PATRICK, UNO SVALVOLATO CHE SI È SOTTOPOSTO A UNA MIRIADE DI INTERVENTI CHIRURGICI PER OTTENERE UN “LOOK EFFETTO PLASTICA” - L’UOMO, CHE NON SI IDENTIFICA COME DONNA, HA INIZIATO A SOTTOPORSI AI RITOCCHINI A 18 ANNI: “PER ME È PIÙ FACILE ADATTARMI A UN VISO FEMMINILE PERCHÉ I MIEI TRATTI NATURALI NON ERANO MOLTO MASCOLINI, MA NON VOGLIO CAMBIARE SESSO…”