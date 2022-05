“HO SUBITO UNA GRAVE VIOLENZA” – IL MISTERIOSO MESSAGGIO COMPARSO SUL PROFILO INSTAGRAM DI FRANCESCA DE ANDRÈ, NIPOTE DEL CANTAUTORE FABRIZIO – L’EX GIEFFINA ERA SPARITA DAI SOCIAL E HA RACCONTATO AI FOLLOWER DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN’AGGRESSIONE: “SONO STATA COSTRETTA A SPARIRE, SOPRATTUTTO PER LE CONDIZIONI TRAGICHE PSICOFISICHE IN CUI MI TROVAVO E TUTTORA, IN REALTÀ, MI TROVO: MA STO CERCANDO DI REAGIRE” – MA C’È CHI LA ACCUSA DI AVER FATTO LA MOSSA PER VISIBILITÀ…

Da www.leggo.it

Francesca De André, nipote dellostorico cantante Fabrizio ha pubblicato su Instagram una story che ha sorpreso tutti i suoi follower in cui ha specificato di essere in «tragiche condizioni psicofisiche». L'ex gieffina ha spiegato di essere stata costretta a sparire dalle piattaforme social di recente a causa di una aggressione fisica. «Sto cercando di reagire» ha scritto Francesca senza fornire dettagli e ringraziando i suoi fan, chiedendogli sostegno e supporto. «Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto».

«Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire, soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovato e tuttora, in realtà, mi trovo: ma sto cercando di reagire», si legge nel post. «Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato, ma ora ancora di più, ne ho davvero bisogno», ha proseguito Francesca De André.

L'esperienza al Grande Fratello 16

Da tempo, Francesca De André è sparita anche dalla televisione, dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, l'edizione condotta da Barbara d’Urso. E proprio nelle trasmissioni della conduttrice campana è stata protagonista di diverse ospitate infuocate, in cui ha attaccato il padre Cristiano con il quale non ha un buon rapporto. Via via le sue apparizioni sul piccolo schermo sono poi andate a diradarsi fino a esaurirsi completamente.

La nipote di Faber è anche stata parecchio chiacchierata negli anni passati. Circa la sua vita sentimentale, si sa che fino a giugno 2021 era fidanzata con Giorgio Tambellini con cui ha vissuto una profonda crisi, poi superata, come confermato dalla stessa De André all’inizio dell’estate scorsa. A oggi non è chiaro se la relazione sia ancora viva oppure no.

