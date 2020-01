“MI SONO PERSO, PUOI AIUTARMI?” - È L’ULTIMA RICHIESTA DI AIUTO DI GIUSEPPE CATALANO, 77 ANNI, GIORNALISTA IN PENSIONE E AUTORE NEGLI ANNI ‘70 E‘80 DI IMPORTANTI INCHIESTE, RITROVATO MORTO IN UNA ZONA DI CAMPAGNA VICINO ROMA - L’UOMO AVREBBE FATTO UNA SOLA TELEFONATA - NON AVENDO NUMERI REGISTRATI IN RUBRICA, HA PROVATO A CONTATTARE UN CELLULARE SCRITTO SU UN BIGLIETTINO CHE AVEVA IN TASCA: ERA DI UN ANTENNISTA VISTO IL GIORNO PRIMA PER SISTEMARE LA TV - ECCO COSA E' SUCCESSO...