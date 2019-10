“HO TROVATO MACCHIE DI SANGUE SULLA CAMICIA” - MATHEW KNOWLES, PADRE ED EX MANAGER DI BEYONCÉ, HA RIVELATO DI ESSERE IN CURA PER UN CANCRO AL SENO: “ERANO COME DEI PUNTINI CON UNA PENNA ROSSA SU UN FOGLIO BIANCO” - QUANDO IL SANGUE È COMPARSO SULLE LENZUOLA E, SPREMENDO IL CAPEZZOLO NE È FUORIUSCITO LIQUIDO ROSSASTRO, IL 67ENNE È CORSO DAL MEDICO…(VIDEO)

Da "www.ilmessaggero.it"

mathew knowles e beyonce 8

Mathew Knowles, il padre ed ex manager delle cantanti Beyoncé e Solange, ha rivelato di essere in cura per un cancro al seno, uno dei pochi uomini vittima di questa malattia. Knowles, che ha 67 anni e insegna in una università del Texas, ha parlato della sua esperienza con la Abc e il New York Times. Il cancro al seno colpisce negli Usa 245 mila donne all'anno contro circa 2.200 uomini, secondo dati federali dei Centers for Disease Control and Prevention.

mathew knowles e beyonce 9

La malattia uccide annualmente circa 41.000 donne e 460 uomini. Il padre di Beyoncé si è accorto che qualcosa non andava quando ha notato gocce di sangue sulla camicia: «Come un puntino con una penna rossa su un foglio bianco», ha detto al New York Times. Quando il sangue è comparso sulle lenzuola e, spremendo il capezzolo, ne è fuoriuscito liquido rossastro, Knowles è corso dal medico.

mathew knowles e beyonce 3

Una mammografia ha rivelato un tumore allo stadio iniziale. È seguita la mastectomia con rimozione dei linfonodi per assicurare che il cancro non si fosse diffuso in altre parti del corpo. «La ripresa è stata abbastanza facile», ha detto Knowles che si è sottoposto a un test genetico da cui è emersa una mutazione del gene Brca2 che aumenta certi rischi di tumore. Il padre di Beyonce e Solange ha esortato le figlie a fare l'analisi: «Hanno maggior rischio di cancro al seno, maggior rischio di cancro alle ovaie e lo passano a figli e nipoti».

mathew knowles e beyonce 6

Negli uomini, quando il gene Brca2 ha una mutazione, aumenta anche il rischio di cancro alla prostata, cancro al pancreas e melanoma. Le mutazioni ai geni Brca1 e 2 hanno ricevuto attenzione mediatica quando l'attrice Angelina Jolie rivelò di essersi sottoposta a una doppia mastectomia preventiva e alla rimozione delle ovaie per azzerare il rischio del cancro che aveva ucciso la madre, una nonna e una zia.

mathew knowles e beyonce 10

Solo un uomo su 833 è a rischio di cancro al seno nell'arco della vita. La malattia è cento volte più comune tra le donne bianche che per gli uomini bianchi e 70 volte più comune tra le donne che tra gli uomini di colore.

mathew knowles e beyonce 5 mathew knowles e beyonce 2 mathew knowles e beyonce 1 mathew knowles e beyonce 4 mathew knowles e beyonce 7 beyonce 5 beyonce beyonce 13 beyonce beyonce beyonce 6 beyonce 1 beyonce 5 beyonce 1 beyonce 11 beyonce 4 beyonce 12 beyonce 1 beyonce 2 beyonce matrimonio di isha ambani 2 beyonce matrimonio di isha ambani 5 beyonce matrimonio di isha ambani 4 beyonce 2 beyonce 3 beyonce 2 beyonce 14 beyonce 4 beyonce 3 beyonce 9