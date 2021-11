24 nov 2021 20:10

“HO UN UNICO RIMPIANTO, IL SUICIDIO DI TENCO” - ORIETTA BERTI ANCORA RIPENSA AL BIGLIETTO LASCIATO DAL CANTANTE, IN CUI SCRIVEVA DI NON SOPPORTARE DI VIVERE IN UN PAESE CHE MANDAVA IN FINALE “IO TU E LE ROSE”: “ANCORA OGGI NON CREDO CHE QUELLA FOSSE LA SUA GRAFIA, ANCHE SANDRO CIOTTI, UNO DEI SUOI PIÙ CARI AMICI, ME LO CONFERMÒ” - “PER ME È STATA UNA PAGINA MOLTO BRUTTA DELLA MIA CARRIERA E SOLO ATTRAVERSO IL MIO PUBBLICO CHE MI HA SOSTENUTO SONO RIUSCITA AD ANDARE AVANTI…”