Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

«Ho vissuto un mese nel terrore. Quei video intimi dovevano rimanere privati, invece sono finiti in internet. Li potevano vedere tutti, compresi i miei genitori. Angela ha tradito la mia fiducia, mi ha ingannato». Paola, il nome è di fantasia, è la 20enne che accusa la pornostar e scrittrice Angela Gabriella Princz, in arte Blueangy, di averla raggirata. Princz, ungherese di 52 anni, adesso è indagata per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

La polizia ha sequestrato gli smartphone dell’attrice con cui sarebbe stato ripreso il rapporto. Il filmino, 5 minuti, è stato caricato in un sito a pagamento, totalmente visibile per chi era disposto a pagare 25 dollari.

«L’ho chiamata, mi ha detto che l’avrebbe rimosso. Ma non l’ha fatto. Mi diceva: “tanto non si vede il tuo viso”. Ma si vedeva eccome, e poi ho dei tatuaggi che, chi mi conosce, avrebbe potuto ricollegare a me. A quel punto l’ho denunciata alla polizia. […]».

Quanto tempo è passato prima che la clip venisse eliminata dalla rete?

«Più di un mese. È stato il periodo peggiore della mia vita. Non dormivo, avevo crisi di panico. “Se lo vede qualche mio parente, mio padre, mia madre”, pensavo. Io non volevo. Non le avevo dato nessuna autorizzazione, ne mi era stata richiesta».

Come siete arrivate a girare dei video?

«Angela mi ha chiesto: “ti va di girare delle clip intime con me?” Io le ho dato il mio assenso, ne abbiamo realizzato un paio, ma a patto che restassero privati».

Poi non vi siete più viste?

«No. Lei mi ha chiesto se io volessi entrare nel suo mondo. Io le ho detto di no. […]».

Sono stati pubblicati i video come vendetta al suo rifiuto?

«No, non credo […] Secondo me lei voleva semplicemente lucrarci […]».

