2 ago 2024 11:00

“IMANE KHELIF È UNA DONNA E HA FATTO COMPETIZIONI PER SEI ANNI A LIVELLO INTERNAZIONALE” – IL PRESIDENTE DEL COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE THOMAS BACH HA INCONTRATO GIORGIA MELONI E GIOVANNI MALAGÒ A PARIGI DOPO IL CAOS SCOPPIATO PER L’INCONTRO DI BOXE TRA ANGELA CARINI E L’ALGERINA. IL RISULTATO? PORTIAMO A CASA UN BEL NULLA DI FATTO CON BACH CHE SI È SUBITO SMARCATO DALLE POLEMICHE: “RESTEREMO IN CONTATTO PER 'DARE IL BENVENUTO' ALLO STESSO BACKGROUND SCIENTIFICO E RENDERE LA SITUAZIONE PIÙ COMPRENSIBILE". MA IN CHE SENSO?