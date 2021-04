29 apr 2021 11:45

“IMPLORAVO DI SMETTERE E LORO RIDEVANO” - IN PROVINCIA DI TRAPANI UNA RAGAZZA HA RACCONTATO DI ESSERE STATA STUPRATA DA QUATTRO GIOVANI, GIÀ ARRESTATI: LA 18ENNE ERA STATA INVITATA A UNA FESTA PRIVATA CHE IN REALTÀ SI È TRASFORMATA IN UNA TRAPPOLA - QUANDO SI È APPARTATA PER FARE SESSO CON UNO DEI RAGAZZI, QUELLO IMPROVVISAMENTE HA CHIAMATO GLI AMICI E...