“GLI INCONTRI ON LINE? DELUDENTI” – SHARON STONE DICE ADDIO ALL’APP BUMBLE E TORNA AL BRIVIDO DEGLI INCONTRI TRADIZIONALI: “LA VERA CHIMICA, QUEL BRIVIDO ACCADE NELL’ARIA, NON SU UN SITO. E PROPRIO A CAUSA DEI SITI LE PERSONE STANNO PERDENDO LA LORO CAPACITÀ SOCIALE, NON SANNO PIÙ COME COMPORTARSI A CENA, STARE IN UNA RELAZIONE. LA GENTE NON FISCHIA PIÙ ED È DAVVERO TRISTE….” - FOTO HOT

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

sharon stone 3

Gli incontri online non fanno per Sharon Stone che, dopo aver usato per un po’ l’app Bumble, si è convinta che quello non sia il modo giusto per cercare l’amore, perché niente può sostituire la chimica che si crea fra due persone che si vedono live. E le sue esperienze di appuntamenti in rete sono state talmente deprimenti da farle accarezzare l’idea di scrivere un libro sull’argomento, affinché serva da monito per gli altri.

sharon stone 2

«Onestamente tutta questa storia è stata così triste, che voglio scrivere un libro di racconti sulle mie esperienze di incontri onlifne – ha detto infatti la 62enne attrice, oggi madre di tre figli, in un’intervista al Telegraph Magazine -. I siti di appuntamenti non sono una cosa riuscita, perché la vera chimica, quel brivido accade nell’aria, non su un sito.

sharon stone in piscina 3

E proprio a causa dei siti le persone stanno perdendo la loro capacità sociale, non sanno più come comportarsi a cena, stare in una relazione o comunicare. Non voglio una storia fatta di messaggini con qualcuno che sto frequentando, lo trovo davvero triste».

Quello che manca alla tecnologia

Sempre a detta della Stone, un altro danno fatto dalla tecnologia è quello di aver eliminato le interazioni fisiche. «Mi sono resa conto che la gente non fischia più – ha continuato la protagonista di Basic Instinct, - ed è davvero triste. Era così divertente quando ci era permesso fischiare e flirtare, ma quell’epoca è ormai passata.

sharon stone 7

La tecnologia ci ha tolto tutta quella storia del flirt interpersonale, adesso le persone non flirtano più faccia-a-faccia e non credo abbia a che fare con il fatto che si invecchi. A 62 anni ne ho passate talmente tante che sono in grado di capire chi meriti la mia attenzione e chi invece sia destinato comunque a svanire».

sharon stone 6 sharone stone sharon stone sharon stone 15 sharon stone 16 sharon stone 11 sharon stone 3 sharon stone 4 sharon stone 5 sharon stone in sfera