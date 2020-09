“IO, MIA MOGLIE E LE NOSTRE DUE FIGLIE SIAMO POSITIVI AL CORONAVIRUS” – IL COVID FERMA PURE “THE ROCK”: IN UN VIDEO DWAYNE JOHNSON HA RIVELATO DI AVER CONTRATTO IL VIRUS E DI AVER CONTAGIATO I SUOI FAMILIARI – “È STATA UNA DELLE PROVE PIÙ IMPEGNATIVE E DIFFICILI CHE ABBIAMO DOVUTO SUPERARE. È STATA DURA. ESSERE POSITIVI AL VIRUS È MOLTO PEGGIO DI UNA FRATTURA O DI UNA FERITA, PERCHÉ IL TUO PENSIERO VA SUBITO A…” - VIDEO

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

dwayne johnson 4

Il coronavirus non si ferma neppure di fronte a «The Rock». Il gigantesco attore americano, infatti, ha annunciato su Instagram di aver contratto il Covid-19 insieme a tutta la sua famiglia: «Voglio darvi un piccolo aggiornamento riguardo a ciò che mi è successo nelle ultime tre settimane», esordisce Dwayne Johnson nel video social. «Io, mia moglie Lauren e le nostre due figlie Jasmine (4) e Tiana (2) siamo risultati positivi al tampone».

dwayne johnson e le figlie

«Posso solo dirvi che è stata una delle prove più impegnative e difficili che abbiamo dovuto superare come famiglia. E anche per me, che ne ho passate davvero tante, è stata dura». Sì, perché a mettere in crisi «The Rock» non è stato tanto l’esito del suo test, bensì quello dei suoi cari: «Essere positivi al virus è molto peggio di una frattura o di una ferita, perché il tuo pensiero va subito alle persone che hai intorno e a cui tieni».

«Avrei voluto essere io l’unico contagiato di casa, e invece non è andata così: quando me l’hanno detto è stato come un calcio in pancia, perché da sempre la mia priorità è proteggere la mia famiglia». Una brutta avventura che ha comunque – per fortuna – un lieto fine: «Sono felice di dirvi che stiamo tutti bene, che non siamo più contagiosi. E dobbiamo ringraziare il cielo perché il Covid ci ha dimostrato che non sempre si guarisce».

dwayne 'the rock' johnson dwayne johnson, lauren hashian

«Ho avuto cari amici che hanno perso i genitori», rivela ancora Johnson, «questo virus è spietato». E, dati alla mano, è ancora in circolo: «Invito tutti a non abbassare la guardia: prendete vitamine e antiossidanti, rinforzate il vostro sistema immunitario e soprattutto indossate la mascherina. Non me ne frega nulla di che partito politico siete, da dove venite, che lavoro fate o quanti soldi avete in banca. È un gesto di responsabilità».

dwayne johnson, lauren hashian e la figlia dwayne johnson 3 dwayne johnson fra i piu pagati di hollywood dwayne johnson 2 dwayne johnson e vin diesel 6 DWAYNE JOHNSON RAMPAGE the rock dwayne johnson