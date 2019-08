9 ago 2019 15:41

“IO E MIO MARITO VORREMMO AVERE UN BAMBINO” - PIERLUIGI DIACO, INTERVISTATO DA PAOLA PEREGO, CONFIDA LA SUA PULSIONE PATERNA: “QUALORA LA LEGGE UN GIORNO PERMETTESSE L’ADOZIONE A ME FAREBBE MOLTO PIACERE E ANCHE AD ALESSIO. OVVIAMENTE UN ANIMALE DOMESTICO NON È UN SURROGATO E NON È NEANCHE PARAGONABILE PERÒ NON C’È DUBBIO CHE AVERE UN ALTRO ESSERE VIVENTE DENTRO CASA TI DÀ LA SENSAZIONE DI POTER FARE QUALCOSA PER QUALCUN ALTRO”