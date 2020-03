“IO RINUNCIO AL CIBO, PIUTTOSTO CHE ALLE SIGARETTE” – FILIPPO FACCI E LA PROPOSTA DI CHIUDERE I TABACCAI: “CHE COSA SI SPERA DI OTTENERE? LE SIGARETTE NON LE HANNO PROIBITE NEPPURE NELLE CARCERI, CHE È QUELLO CHE STANNO DIVENTANDO I NOSTRI APPARTAMENTI: ALIMENTEREBBERO TENSIONI INUTILI. PROVATE A LEVARMI LE SIGARETTE E DOVRETE ARMARVI DI PISTOLA. LE CAMPAGNE ANTIFUMO POTETE RINVIARLE A MOMENTI PIÙ ESISTENZIALMENTE E SOCIALMENTE FACILI, GRAZIE”

Filippo Facci per “Libero Quotidiano”

Ecco la soluzione: chiudere i tabaccai. Il sindaco Giuseppe Sala insiste, l' ha proposto ad altri sindaci, e mostra ancora una volta di non aver capito che cos' è veramente l' esercito dei fumatori: dei drogati (sì) che se togli loro le sigarette non è che smetteranno - se non in minor parte - ma metteranno a ferro e fuoco la città, amplificheranno le tensioni domestiche in proporzioni che forse non ci si immagina: provate a levarmi le sigarette e dovrete armarvi di pistola. E questo non per un fattore solo psicologico, come qualcuno ancora pensa: quella da nicotina è proprio una dipendenza, e delle peggiori.

Un conto è non fumare due ore allo stadio (altra genialata di Sala) e un altro è non fumare proprio, da prigionieri in casa propria. La dipendenza è da nicotina, assicurano gli esperti, è molto peggiore della dipendenza da cocaina, per dire. Le sigarette contengono sostanze la cui funzione è migliorare il rilascio e l' assorbimento della nicotina ma che sono in grado esse stesse di indurre dipendenza: additivi vari, zuccheri, polisaccaridi, roba in grado di attraversare le membrane biologiche e quindi amplificare gli effetti della dipendenza. Negli Usa, su questo, hanno fatti processi penali memorabili costati miliardi di dollari alle multinazionali del tabacco e anche film hollywoodyani con Al Pacino e Russel Crowe («Insider»).

Però la questione va oltre questo: che cosa si spera di ottenere chiudendo i tabaccai? Il tabaccaio in genere è un negozietto dove non c' è modo di intrattenersi, tra le poche varianti c' è poter pagare qualche multa anziché intasare le poste o fare giochi (slot, gratta e vinci) i quali sono già stati bloccati. Il tabaccaio è poco più di un distributore automatico (ordigni infernali, spesso sforniti e con fila, dove devi infilare la tessera sanitaria) e solo un non fumatore, come Sala o anche Matteo Salvini o l' ex ministro della salute Beatrice Lorenzin, non comprendono questa cosa. Il fumatore poi in genere non compra solo un pacchetto alla volta, non in questo periodo: non vuole correre il rischio di finirle, e raramente ci va tutti i giorni.

Le sigarette non le hanno proibite neppure nelle carceri, che è quello che stanno diventando i nostri appartamenti: alimenterebbero tensioni inutili. Hanno fatto delle indagini sulle ragioni per cui i detenuti abbiano nella sigarette delle alleate tanto preziose, e sono risultate tre cause principali: una psicologica (stress da vita ristretta), una sociale (spesso si fuma in compagnia) e una terza ragione appunto legata alla dipendenza.

Ebbene, diteci se troviamo in una situazione tanto diversa nelle nostre celle domestiche. Io rinuncio al cibo, piuttosto che alle sigarette: non me ne vanto, ma ora è così, so di esistere e che in Italia fuma il 22 per cento della popolazione. Le campagne antifumo potete rinviarle a momenti più esistenzialmente e socialmente facili, grazie.

