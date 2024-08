“ISRAELE HA OLTREPASSATO LA LINEA ROSSA COLPENDO A BEIRUT E TEHERAN. IL CONFLITTO ENTRA ORA IN UNA NUOVA FASE” - IL CAPO DI HEZBOLLAH, HASSAN NASRALLAH, MINACCIA: “GLI ISRAELIANI SI ASPETTAVANO DI UCCIDERE HANIYEH IN IRAN E CHE L’IRAN RIMANESSE PASSIVO? CHE RIDANO FINCHÉ POSSONO, POI PIANGERANNO LACRIME AMARE. LA RITORSIONE È INEVITABILE E SARÀ BEN STUDIATA” -

discorso di hassan nasrallah 5

HEZBOLLAH, LANCIATI DECINE DI MISSILI SUL NORD DI ISRAELE

Ma per portavoce Idf erano solo 5, due intercettati

(ANSA-AFP) - BEIRUT, 01 AGO - Il movimento libanese Hezbollah ha annunciato di avere lanciato 'decine' di missili sul nord di Israele. Da parte israeliana, il portavoce dell'Idf, le forze armate dello Stato ebraico, ha reso noto che cinque missili sono stati lanciati dal Libano sulla Galilea e che due di questi sono stati intercettati. Lo riporta Ynet

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

LUTTO E MINACCE DA TEHERAN A BEIRUT NASRALLAH: NUOVA FASE PER LA GUERRA

Andrea Nicastro per il “Corriere della Sera”

Due funerali, un unico messaggio: Israele pagherà. Da Teheran a Beirut migliaia di persone hanno partecipato alle cerimonie funebri per il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e Fuad Shukr, importante comandante di Hezbollah. Entrambi uccisi a poche ore di distanza da attacchi mirati dello Stato ebraico, entrambi onorati come eroi.

ismail haniyeh con ali khamenei

Per quasi un’ora il vertice della Repubblica islamica è rimasto in diretta tv all’Università di Teheran sotto il tetto di lamiera della sala da preghiera. Non dentro un bunker, non dispersi chissà dove, tutti assieme a sfidare le capacità balistiche israeliane. La Guida suprema Alì Khamenei, il neo presidente Masoud Pezeshkian alla sua sinistra, il presidente del Parlamento Bagher Qalibaf a pochi metri, generali pasdaran e i maggiori turbanti della Repubblica a fare da ala. Un vero funerale di Stato […]

discorso di hassan nasrallah 1

Lo spazio aereo sopra la capitale iraniana era chiuso, i voli commerciali interrotti, gli occhi degli uomini radar ben spalancati. Dopo l’umiliazione di non aver saputo difendere l’ospite e alleato Haniyeh dall’attacco israeliano, i Guardiani della Rivoluzione volevano dare una dimostrazione di sicurezza. Israele non ha tentato nulla, eppure serpeggiava una sensazione di vulnerabilità.

Fuad Shukr

La stessa di quattro anni fa quando milioni di iraniani ai funerali del generale Soleimani guardavano in aria per controllare che non ci fosse un altro drone americano come quello che aveva ucciso il loro comandante. […] Incutere paura è uno degli obiettivi di Israele, rispondere con violenza per far vivere lo stesso incubo agli israeliani è ora lo scopo almeno di Iran ed Hezbollah, forse dell’intero «asse della resistenza».

L’idea di non essere al sicuro a casa propria non è così insolita per gli iraniani, ma è amaro pane quotidiano per i libanesi. Nel funerale gemello tenuto a Beirut poche ore dopo quello di Teheran, la leadership di Hezbollah si è guardata bene dal comparire in pubblico. Da decenni Hassan Nasrallah, capo spirituale, politico e militare del Partito di Dio, è in cima alla lista delle persone da uccidere per lo Stato ebraico. Lui vive recluso, invisibile, perennemente in allerta.

hassan nasrallah

A Teheran la Guida suprema Khamenei ha intonato le preghiere per il martire Haniyeh chino sulla bara del morto, a Beirut il suo discepolo Nasrallah ha pronunciato l’elegia funebre da uno schermo gigante, forse in diretta, forse no. Il dubbio è d’obbligo, tanto più che in Iran circola l’idea che il baco nella difesa di Haniyeh sarebbe stata la sim del telefonino. Forse non è vero, a quanto pare Haniyeh non è neppure stato ucciso da un missile, ma a Beirut Nasrallah evita di essere fisicamente dove lo aspettano e anche di lasciare tracce elettroniche.

attacco di hezbollah nella citta israeliana di majdal shams 2

[…] Gli israeliani «sostengono che Fuad Shukr ha ucciso i bambini di Majdal Chams» ha detto in video Nasrallah riferendosi alla strage di drusi nel campo di calcio sulle alture del Golan. «Neghiamo categoricamente. Siamo abbastanza coraggiosi da ammettere quando lo facciamo. Queste accuse vogliono seminare discordia». Israele ha «oltrepassato la linea rossa colpendo a Beirut e Teheran. La risposta di Hezbollah è inevitabile. Il conflitto entra ora in una nuova fase». Gli israeliani «si aspettavano di uccidere Haniyeh in Iran e che l’Iran rimanesse passivo? Che ridano finché possono, poi piangeranno lacrime amare». La ritorsione, si è limitato a dire, sarà «ben studiata».

attacco di hezbollah nella citta israeliana di majdal shams 4 attacco di hezbollah nella citta israeliana di majdal shams 3