MALATI IMMAGINARI - LA PANDEMIA HA TRASFORMATO GLI ITALIANI IN UN POPOLO DI IPOCONDRIACI “DIGITALI”: NEL 2020 LA SPESA PER SATURIMETRI, SMARTWATCH E ALTRI STRUMENTI PER L’AUTODIAGNOSI HA RAGGIUNTO IL RECORD DI MEZZO MILIARDO (40 EURO PRO CAPITE) - MA SIAMO SICURI CHE SIA UN BENE? DAI DISTURBI D’ANSIA ALLE DIAGNOSI SBAGLIATE PER COLPA DELLE TECNOLOGIE LOW COST, CI SONO PIÙ RISCHI CHE BENEFICI…