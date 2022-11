23 nov 2022 19:02

“KANYE WEST MI HA MOSTRATO FOTO ESPLICITE DI KIM KARDASHIAN” – DOPO CHE ADIDAS LO SFANCULATO PER I SUOI SPROLOQUI ANTISEMITI, ALCUNI EX DIPENDENTI DI "YEEZY" HANNO RACCONTATO COME IL RAPPER ABBIA MOSTRATO LORO IMMAGINI E VIDEO HOT DELL’INFLUENCER CULOIDE: “GUARDA, ME LO HA APPENA MANDATO MIA MOGLIE” – IL RACCONTO: “AVETE PRESENTE LUI CHE FA VEDERE UN PORNO AI DIRIGENTI DI ADIDAS? È SOLO UN ASSAGGIO…”