“KATE MIDDLETON HA DECISO DI NON INDOSSARE UNA PARRUCCA” – LA PRINCIPESSA DEL GALLES STAREBBE AFFRONTANDO GLI EFFETTI DEVASTANTI DELLA CHEMIOTERAPIA PREVENTIVA “CON GRANDE CORAGGIO”, MA HA DECISO DI ANNULLARE TUTTI GLI IMPEGNI PER IL 2024: L’AGENDA DI QUEST’ANNO È VUOTA E QUESTO VUOL DIRE CHE NON APPARIRÀ IN PUBBLICO PER TUTTO L’ANNO – UNA DECISIONE CHE POTREBBE NUOVAMENTE SCATENARE I COMPLOTTARI E COSTRINGERE LA MONARCHIA INGLESE A CORRERE AI RIPARI CON UN NUOVO VIDEO…

Peggiorano le condizioni di salute di Kate Middleton. Stando alle ultime indiscrezioni, la Principessa del Galles potrebbe non apparire in pubblico prima del 2025. Una fonte vicina alla royal family ha spifferato al Daily Beast che l'agenda della 42enne è vuota: non ha programmi in vista da qui a dicembre. Il calendario di ogni reale viene organizzato in largo anticipo considerati i numerosi impegni e le molteplici persone coinvolte. "L'agenda di Kate per quest'anno è vuota. Non c'è nulla di pianificato.

Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno", ha spiegato l'insider, sottolineando che da Palazzo sono consapevoli che questa assenza prolungata potrebbe portare ad altre teorie complottistiche: "Non escluderei un altro videomessaggio che aggiorni il Paese sulla sua salute. Quello dello scorso marzo si è rivelato un modo molto efficace per mantenere i complottisti a bada".

Considerata la lunga assenza di Kate Middleton Re Carlo ha nominato nei giorni scorsi una sostituta: la Principessa Beatrice. Nel frattempo Kate e William stanno progettando di trascorrere le vacanze estive con i figli nella loro casa di campagna a Sandringham. Un amico della coppia ha fatto sapere: "La cosa fondamentale per Kate ora è evitare qualsiasi tipo di stress o ansia e continuare semplicemente a migliorare. Andranno a Sandringham nel momento in cui la scuola finirà". E poi: "La Principessa può contare in questo periodo sui genitori Carole e Michael e sui fratelli Pippa e James. Sono una famiglia incredibilmente unita e Catherine si sente assolutamente sicura di poter contare su di loro. Ci sono sempre stati per loro".

La battaglia contro il cancro si sta rivelando, giorno dopo giorno, sempre più difficile per Kate Middleton, da settimane alle prese con i devastanti effetti collaterali della chemioterapia preventiva. Soffre quotidianamente di nausea, stanchezza, perdita di capelli e di peso. Ha perso nel giro di poco tempo ben 15 chili: un cambiamento drastico che l'ha resa praticamente irriconoscibile. Inoltre stando a quanto scrive El Nacional de Catalunya, Kate Middleton ha deciso di non indossare una parrucca durante il trattamento chemioterapico. La Principessa ha scelto di affrontare la caduta dei capelli con un atteggiamento di accettazione e coraggio, rifiutando il suggerimento di mantenere un'immagine impeccabile.

