"KATE MIDDLETON? TORNERÀ ALLA VITA PUBBLICA IN AUTUNNO" – ROBERT JOBSON, L'ESPERTO DI FAMIGLIA REALE AUTORE DELLA BIOGRAFIA "CATHERINE, PRINCIPESSA DI GALLES", RIVELA QUANDO SONO INIZIATI I PROBLEMI TRA HARRY E WILLIAM: "I 'FAB FOUR' NON SONO MAI ESISTITI. QUANDO WILLIAM DISSE AL FRATELLO DI RALLENTARE PER FAR ABITUARE MEGHAN ALLA VITA REALE, HARRY LA PRESE COME UN AFFRONTO. LE VOCI SULL'AMANTE DI WILLIAM? VOCI DISGUSTOSE MESSE IN GIRO DAI DUCHI DI SUSSEX…"

Il settimanale OGGI, in edicola domani, pubblica la prima intervista a Robert Jobson, padrino del giornalismo reale, il cui libro «Catherine principessa di Galles» (Rizzoli) sta per uscire nel Regno Unito, in Italia e in circa 20 Paesi e sta facendo già molto discutere: è la prima biografia della Principessa dopo la malattia.

«Adesso Kate è in vacanza con figli e marito. Ma per l’autunno sta pianificando il suo graduale ritorno alla vita pubblica». Parola di uno dei massimi esperti sui Windsor, Robert Jobson. Tra i suoi libri, i bestseller «Our King Charles III: The Man and The Monarch Revealed», dedicato nel 2023 a re Carlo appena salito al trono, e «William at 40: The Making of a Modern Monarch», sui 40 anni di William.

A OGGI racconta alcuni dettagli sulla “guerra” tra, da una parte, l’erede al trono e sua moglie, dall’altra Harry e Meghan: «I “favolosi quattro” erano un concetto creato dai media. Nella realtà non sono mai esistiti… William gli confidò che riteneva fosse meglio dare a Meghan più tempo per abituarsi allo stile di vita reale e gli suggerì di rallentare. Harry lo considerò un affronto. Da quel momento i rapporti tra i due iniziarono a deteriorarsi».

Rivela un particolare importante sulla foto della Festa della Mamma, ritoccata dalla principessa: «Inizialmente l’ufficio stampa di William voleva rilasciare una dichiarazione per stornare la responsabilità da Kate, in convalescenza per la chemioterapia. Il comunicato conteneva le parole “noi” e “nostro”, insomma un errore collettivo. Ma William non ha voluto. Dopotutto non era stato lui a scattare la foto».

Giudica «sciocchezze, cose disgustose che arrivano dai social e di solito sono fomentate dai fan di Harry e Meghan» le voci secondo le quali William avrebbe un’amante, l’amica Rose Hanbury. E sulle accuse di razzismo a carico di Carlo e Catherine da parte dei Sussex, dice: «Penso a un equivoco o forse hanno esagerato qualche situazione innocente. Conosco il re da anni e così la principessa di Galles, non sono razzisti».

