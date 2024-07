“LADY DIANA AVEVA PREDETTO IL SUCCESSO DI CAMILLA” - JENNIE BOND, L’EX CORRISPONDENTE DELLA BBC ED ESPERTA REALE, RIVELA COSA PENSAVA "LADY D" DELL’AMANTE DEL MARITO: “SECONDO LEI, CAMILLA ERA LEALE E PROVAVA PER CARLO UN AMORE PROFONDO. È QUESTO UNO DEI MAGGIOR PUNTI DI FORZA DI QUESTA RELAZIONE. È IL MOTIVO PER CUI I CITTADINI RIESCONO AD AMARLA DOPO CHE…”

[…] La famiglia reale sembra aver trovato la forza su una persona: la regina Camilla. […] Una situazione che, a quanto sembra, era stata predetta da Lady Diana prima della sua morte.

[…] A parlare dell'ascesa della regina è un esperto reale ed ex corrispondente della BBC Jennie Bond, che in un'intervista rilasciata a OK ha rivelato come, una volta, la principessa Diana gli avesse confidato il futuro successo della «rivale in amore».

«Sono sicuro che la regina Camilla si stia godendo questo momento di gloria - ha spiegato Jennie Bond - è molto contenta di ricevere l'approvazione del popolo inglese, che una volta non la vedeva di buon occhio per essere stata l'amante di re Carlo.

Ma la principessa Diana, quando mi occupavo della famiglia reale per la BBC, mi ha confidato di avere un parere diverso su Camilla. Secondo Lady D Camilla era leale e Carlo provava un amore molto profondo, più forte di qualsiasi altro matrimonio, compreso il loro. Credo che l'amore che Camilla prova nei confronti del re sia uno dei suoi maggiori punti di forza ed è per questo che, adesso, i cittadini riescono ad amarla».

