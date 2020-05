“LADY DIANA È MORTA PER UNA FERITA DI CUI NESSUNO SI ERA ACCORTO” - RICHARD SHEPHERD, IL PATOLOGO CHE INDAGÒ SULL’INCIDENTE SU INCARICO DELLE AUTORITÀ BRITANNICHE, PARLA A “OGGI”: “NESSUNO POTEVA SAPERE CHE DIANA AVEVA UN PICCOLISSIMO STRAPPO, NASCOSTO MA MOLTO PROFONDO, NELLA VENA POLMONARE. PARLAVA CON I SOCCORRITORI PER QUESTO HANNO DATO LA PRECEDENZA AL BODYGUARD. POI IMPROVVISAMENTE E' SVENUTA. SAREBBE ANCORA VIVA SE…”

Da "Oggi"

COPERTINA DI OGGI DEL 14 MAGGIO 2020

Mentre impazzano nuove voci su quattro tentativi di suicidio di Lady Diana (dovrebbe parlarne a breve un documentario Netflix), saltano fuori curiose battute fatte da Carlo («Posso diventare gay?»), torna alla ribalta il presunto flirt tra la bionda principessa e l’ex presidente francese Valéry Giscard D’Estaing, il settimanale OGGI, in edicola da domani, pubblica una intervista con Richard Shepherd, il patologo di fama mondiale che nel 2004, su incarico delle autorità britanniche, indagò sull’incidente del 31 agosto 1997, scoprendo delle stranezze su quello che è successo prima e dopo.

LADY DIANA LA SERA DELL INCIDENTE

Lo specialista, che in un libro si era detto certo Diana poteva essere salvata, dice a OGGI: «Era incastrata dietro il sedile del bodyguard che era molto più ferito di lei: hanno faticato a tirarlo fuori dall’auto. Nessuno poteva sapere che Diana aveva un piccolissimo strappo, nascosto ma molto profondo, nella vena polmonare… Agli occhi dei soccorritori Diana era ferita, ma stabile perché poteva ancora parlare.

incidente lady diana 2

Per questo motivo hanno dato la precedenza al bodyguard. Nel frattempo la vena nel seno di Diana ha continuato a sanguinare e lei è svenuta. Durante il trasporto in ospedale il suo cuore si è fermato, ma è stata rianimata. Soltanto più tardi in sala operatoria è stato individuato il vero problema e si è cercato di chiudere la vena. Ma purtroppo era troppo tardi».

Sarebbe sopravvissuta se si fosse allacciata la cintura di sicurezza? «Sì, non ho alcun dubbio», dice Shepherd a OGGI, «se la sarebbe cavata con qualche livido e qualche costola rotta. Lady Diana potrebbe essere ancora in vita anche se, invece del bodyguard, i soccorritori avessero portato lei per prima in ospedale. È stata vittima di una catena di avvenimenti sfortunati».

LADY DIANA E DODI AL FAYED

Shepherd, inoltre, insiste sui misteri che circondano le condizioni dell’autista di Diana, Henry Paul: «Il monossido di carbonio nel sangue di Henri Paul rimane un mistero… È anche molto strano che nel sangue dell’autista siano state trovate tracce di una medicina che viene usata contro i vermi nell’intestino dei bambini.

lady diana

La provenienza di alcune prove sanguigne dell’autista deve essere messa in dubbio, perché esse non sono state trattate con la necessaria precisione e documentate con la necessaria disciplina. Inoltre ci sono delle foto che confermano che alcuni prelievi di Henri Paul sono stati scambiati. Soltanto i prelievi nei quali venne individuato alcol sono senza dubbio dell’autista».

