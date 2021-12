“LASCIATE IL LAVORO SE NON VI DÀ GIOIA” – IL PRINCIPE HARRY, UNO CON UN PACCO DI SOLDI SENZA AVER LAVORATO UN SOLO GIORNO DELLA VITA, SALE IN CATTEDRA E DÀ CONSIGLI ALL’UMANITÀ SULLA FRUSTRAZIONE DI DOVER ANDARE A LAVORARE: “LE DIMISSIONI? NON SONO STATE TUTTE NEGATIVE. MOLTE PERSONE SONO STATE BLOCCATE IN LAVORI CHE NON HANNO PORTATO LORO GIOIA, E ORA METTONO AL PRIMO POSTO LA LORO SALUTE MENTALE”. MA CHI SE LO PUÒ PERMETTERE?

Il principe Harry non ha dubbi: se una cosa non fa stare bene bisogna eliminarla dalla propria vita, proprio come lui - con le dovute proporzioni - ha fatto con gli impegni da royal. Questo il sunto di un botta e risposta con Fast Company Magazine, nell'ambito del suo lavoro per BetterUp, startup di life coaching della Silicon Valley che si occupa di salute mentale.

Il principe, responsabile delle iniziative benefiche dell'azienda dallo scorso marzo, è intervenuto in un dibattito sul lavoro e in modo particolare sulle tante dimissioni arrivate nel periodo della pandemia. «Non sono state tutte negative», ha detto Harry, «È segno che con la consapevolezza di sé arriva la necessità di cambiare». Consapevolezza che porta a prendere decisioni importanti. «Molte persone, in tutto il mondo, sono state bloccate in lavori che non hanno portato loro gioia, e ora mettono al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. Questa è una cosa da celebrare».

Per il principe Harry, tuttavia, non è stato tutto merito della pandemia, si trattava di un processo già avviato, sebbene non in modo evidente. «Queste lotte e questi problemi si stanno preparando da un po' di tempo. Siamo solo all'inizio del risveglio della salute mentale. Questo lavoro non è mai stato così importante perché le persone stanno finalmente prestando attenzione, e una grande componente di questa missione è creare consapevolezza e continuare a essere pionieri della conversazione».

Che il principe parli anche per esperienza personale è fuor di dubbio. Harry negli ultimi anni è sempre stato limpido sui suoi problemi mentali, dalle inquietudini giovanili, scatenate dalla morte prematura di Lady Diana, a quelle da adulto, dalla paura per la salute della moglie, perseguitata dai media come la madre, ai doveri di un ruolo poco affine a un carattere informale.

L'incontro con Meghan Markle potrebbe essere stato davvero salvifico. Facile vedere la duchessa nel ruolo della cattiva, ideale antagonista della sempre perfetta Kate Middleton. Ma forse, lontano da Londra, Harry ha davvero trovato la sua felicità.

