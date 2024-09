1 set 2024 10:20

“LEI IPOVEDENTE? SEMBRAVANO PIÙ SVEGLI DI ME” – IN SARDEGNA, VICINO OLBIA, DUE TURISTI MILANESI (UNA 86ENNE CON PROBLEMI DI VISTA E UN SUO FAMILIARE) PAGANO 1155 EURO COL POS PER ALCUNI PEZZI DI PECORINO E UNA SALSICCIA - IL VENDITORE (IRREGOLARE) SI DIFENDE – “ VENDO PRODOTTI DI NICCHIA E POI HO COMUNICATO IL PREZZO PRIMA DELL’ACQUISTO. E' UN MERCATO LIBERO, NON VEDO PROBLEMI”. SE FOSSERO PERSONE POCO LUCIDE BISOGNEREBBE METTERLE IN UNA STRUTTURA, ALLORA, SAREBBERO I PARENTI DA DENUNCIARE. MA..."