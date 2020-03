“IL LOCKDOWN IN GRAN BRETAGNA POTREBBE DURARE 18 MESI” – NEMMENO LE PREVISIONI CATASTROFICHE DEGLI ESPERTI DELL'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA CONVINCONO BORIS JOHNSON A CHIUDERE LE SCUOLE: AL MOMENTO PER I RICERCATORI LA PREVISIONE DEI 250MILA MORTI È L’IPOTESI PIÙ PROBABILE, MA IL PREMIER RINVIA MISURE ANCORA PIÙ DRASTICHE – IL CONSIGLIERE SCIENTIFICO DI DOWNING STREET, PATRICK VALLANCE VUOLE PIÙ TAMPONI E LA REGINA, VISTA L’ARIA CHE TIRA, FUGGE AL CASTELLO DI WINDSOR…

DAGONEWS

coronavirus gran bretagna

Il lockdown nel Regno Unito potrebbe durare 18 mesi. Parola degli esperti dell'Imperial College di Londra che dicono come la previsione peggiore dei 250mila morti è al momento l’ipotesi più probabile. Boris Johnson dice ai suoi ministri che “devono vincere la guerra”, ma al momento non è prevista alcuna misura draconiana se non inviti a lavorare da casa e a evitare i contatti sociali.

patrick vallance

Da "www.ansa.it"

Anche il consigliere scientifico di Downing Street, Patrick Vallance, si unisce alle voci che invocano «un forte incremento» dei test sul coronavirus in questa fase, per accelerare nella risposta all'emergenza. Interpellato oggi sull'esempio della Corea del Sud, capace di ridurre di molto il contagio con un ricorso a tappeto dei tamponi, Vallance ha detto che «tutti stiamo lavorando» in Gran Bretagna per far sì che «questo accada anche qui».

boris johnson

«C'è tuttavia molto lavoro da fare da parte del sistema sanitario nazionale (Nhs) per selezionare i test da eseguire prioritariamente e per incrementarne il numero», ha aggiunto, auspicando un coinvolgimento anche del settore privato.

Al momento il Regno Unito è il secondo Paese europeo di dimensioni rilevanti, dopo l'Italia, per numero di test dichiarati: in totale fino a ieri ne ha realizzati oltre 44.000, elevando la media quotidiana a 4-5.000 negli ultimissimi giorni.

elisabetta ii

Durerà solo fino a domani il ritorno al lavoro 'business as usual' della regina a Buckingham Palace annunciato ieri dalla corte. La sovrana, 94 anni fra un mese, tornerà infatti giovedì nel più isolato castello di Windsor, per restarvi fino a dopo Pasqua.

coronavirus gran bretagna 1

La precisazione è giunta oggi dal palazzo, secondo cui Elisabetta II in questo modo si adegua alle nuove indicazioni sull'emergenza coronavirus del governo britannico che raccomandano a tutti di evitare i contatti sociali e particolare cautela alle persone anziane.

