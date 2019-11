“MA CHEF RUBIO SI È TRAVESTITO DA PRETE?", L’IRONICA REPLICA DI SALVINI A PADRE ZANOTELLI CHE HA INVITATO A PROCESSARE “PER DISUMANITÀ" IL LEADER LEGHISTA - "SALVINI NON HA ALCUN SENSO MORALE. HA LA STRAFOTTENZA TIPICA DEI RICCHI" – L’ATTACCO DEL MISSIONARIO COMBONIANO AL CARDINAL RUINI

Chiara Sarra per il Giornale

Dopo l'assalto dei pm, che hanno indagato Matteo Salvini per sequestro di persona per il caso della Open Arms, poteva mancare anche quello dei buonisti? E infatti è arrivato subito padre Alex Zanotelli ad attaccare l'ex ministro dell'Interno.

"Va processato per la sua disumanità", ha detto all'agenzia Adnkronos il missionario comboniano - da sempre pro migranti e non nuovo a parole choc contro il leader della Lega -. Nella sua invettiva il religioso ha dipinto Salvini come un robot che "non sente il dolore per gli altri, in particolare per chi soffre, non ha alcun senso morale". E per questo si aspetta un esito diverso da quello dell'inchiesta sulla Diciotti, quando il Senato negò l'autorizzazione a procedere: "Voglio augurarmi che stavolta i 5 Stelle, che non sono più parte del governo con la Lega e dicono che non torneranno mai più con Salvini, votino secondo coscienza e si crei un blocco per fare processare l'ex ministro".

Alla notizia dell'indagine su Open Arms, in realtà, Salvini ha reagito parlando di una "medaglia". E anche uno dei suoi più ferventi oppositori, il filosofo e saggista Massimo Cacciari, fa notare come la vicenda "politicamente parlando certamente non fa altro che bene al signore, purtroppo". Eppure padre Zanotelli attacca ancora: "Ma come si fa a parlare di medaglia? Chi reagisce così non tiene in alcun conto il dolore di nessuno", dice, "Questa è la cosa grave: il senso di strafottenza tipico dei ricchi nei confronti di chi non ce l'ha fatta".

E se la prende pure con il cardinal Ruini che qualche giorno fa aveva chiesto alla Chiesa di dialogare con il leader leghista: "E poi arriva uno come il cardinale Ruini a dire quel che dice su Salvini, che è una figura che rappresenta l'estrema destra", sostiene il religioso, "Mi auguro davvero che Patronaggio, finalmente riesca a portarlo in tribunale per la sua disumanità. Mi vengono in mente le parole che pronunciò il Papa a Lampedusa quando nell'omelia chiese 'Avete mai pianto quando avete visto un barcone affondare?'. Rischiamo tanto oggi, siamo davanti ad una battaglia di valori, di umanità".

Parole a cui Salvini ha risposto con una battuta condividendo la notizia sui suoi account social: "Ma Chef Rubio si è travestito da prete?", si chiede ironicamente l'ex vicepremier, accompagnando il post con una emoticon che ride fino alle lacrime.

