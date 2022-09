“MA DAVID ROSSI POI COM’È ANDATA A FINIRE?” – ENRICO LETTA COMMENTA LA NOTIZIA DELLA MORTE DEL MANAGER RUSSO RAVIL MAGANOV E SU TWITTER GLI RICORDANO LA MORTE DEL CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI MPS, SU CUI A DISTANZA DI 9 ANNI NON È ANCORA STATA ACCLARATA LA VERITÀ: “NEL PAESE DI DAVID ROSSI, GIUSTAMENTE PONTIFICHIAMO SULLE MORTI A CASA D’ALTRI” – INTANTO IL GIP DI AREZZO, CLAUDIO LARA, HA ARCHIVIATO LE QUERELE DEL COLONNELLO PASQUALE AGLIECO CONTRO LE “IENE”

La fine che fanno in #Russia i manager che non si allineano. #Maganov Com’era quella frase? Meglio mezzo #Putin di due Mattarella? — Enrico Letta (@EnricoLetta) September 1, 2022

DAGONOTA

Quando Twitter diventa un boomerang. Quell’ingenuotto di Enrico Letta ha letto la notizia della morte del manager russo Ravil Maganov (vicepresidente del colosso petrolifero Lukoil) e ha subito messo mano allo smartphone, deciso a sfruttare l’avvenimento per la campagna elettorale: “La fine che fanno in Russia i manager che non si allineano. Com’era quella frase? Meglio mezzo Putin di due Mattarella?”.

Peccato che in molti, moltissimi, abbiano fatto due più due e abbiano subito collegato la news alla morte di David Rossi, anch’egli manager e anch’egli “caduto” dalla finestra di Rocca Salimbeni, la sede di MPS a Siena, la sera del 6 marzo 2013.

E così, tantissimi utenti hanno iniziato a commentare il tweet del segretario del PD, con improperi e accuse varie, facendo addirittura finire “David Rossi” tra i trend di Twitter.

Raccogliamo qui, per dovere di cronaca, alcuni dei tweet: “Nel paese di David Rossi giustamente pontifichiamo sulle morti sospette in casa d’altri”; “Dici come David Rossi? Com’era quella frase? Meglio mezzo servo USA di due Siberie?”; “Lo stesso destino che ha fatto un dirigente di MPS”; “Quindi in un giorno si è già indagato, raccolto prove e testi, fatto il processo ed emesso la condanna. Da qui. E per David Rossi ancora non si è capito nulla”.

ARCHIVIATE LE QUERELE DEL COLONNELLO

Dal profilo Facebook di Antonino Monteleone

Vi ricordate il colonnello Pasquale Aglieco? È stato il comandante provinciale dei Carabinieri di Siena.

Ha raccontato che quando David Rossi muore, la sera del 6 marzo 2013, lui è una delle primissime persone ad accorrere per una strana casualità. Era uscito a compare le sigarette, quando fu attirato da una volante della polizia che andava verso Rocca Salimbeni, la sede di Banca Montepaschi.

Nel loro verbale, però, gli agenti di polizia intervenuti, annotano la presenza di Aglieco come quella di un uomo che sopraggiungeva contestualmente al loro arrivo, ma che aveva già informazioni sull’identità dell’uomo deceduto.

DAVID ROSSI

Noi ci siamo imbattuti nella sua storia perché la sua ex moglie ci rivelò una storia che la tormentava che aveva a che fare con la fine della presenza di Aglieco a Siena.

Mesi dopo il racconto della moglie ottenne un clamoroso riscontro dalle dichiarazioni di un partecipante a quei festini che lo riconobbe in alcune delle foto che gli mostrai in una ormai celebre intervista.

ARCHIVIAZIONE DELLE QUERELE DEL COLONNELLO PASQUALE AGLIECO - ANTONINO MONTELEONE

Non avevamo mai fatto il suo nome, né quello della sua ex moglie. Dopo i nostri servizi nessuno, lo aveva indicato come la personalità di primo piano alla quale facevamo riferimento.

Nonostante ciò lui decide di rilasciare un’intervista a un quotidiano nella quale mi accusa di inventare storie. Tutti nel 2021 l’hanno conosciuto perché presentandosi in commissione parlamentare ne ha dette talmente tante e talmente grosse da lasciare senza parole.

Non tanto per le gravissime accuse (anche) nei miei confronti (delle quali sarà chiamato a rispondere) e del programma Le Iene (in verità attacca violentemente anche Quarto Grado grado e l’ottimo Pierangelo Maurizio), ma perché entrando nel merito del suo lavoro, delle sue competenze e del suo comportamento ha fatto proprio una pessima figura.

Dal 2018 il Colonnello Aglieco ha sporto diverse querele. Contro la sua ex moglie. Contro di me e Marco Occhipinti. Contro il nostro testimone. Addirittura contro il fratello di David Rossi, Ranieri Rossi.

Bene. Il Gip di Arezzo, Claudio Lara, davanti al quale tutte le querele presentate (a Roma, a Genova, etc.) sono state riunite ha stabilito l’assoluta infondatezza della notizia di reato così come richiesto dal pubblico ministero che ha riconosciuto la validità del nostro lavoro e l’assoluto interesse pubblico a raccontare al pubblico cosa avevamo scoperto lungo la nostra strada.

Scrive il GIP che in nessuno dei servizi denunciati dal colonnello Aglieco si rinviene un contenuto diffamatorio e che «abbiamo agito nell’esercizio del diritto di cronaca e di critica».

PASQUALE AGLIECO

Chiuderei dicendo che il Colonnello Aglieco può dunque infilare senza indugio le sue querele nel posto dove finiscono le querele archiviate: nel cestino.

Questa notizia, anche se cinque anni fa ci ha intentato anche una causa civile, mi rende molto felice e volevo condividerla con voi. Tra un mese torniamo in onda con tante altre novità.

Stasera invece, per chi fosse nelle Marche, parleremo di David assieme a Carolina Orlandi al Festival Giornalismo Inchiesta delle Marche - Gianni Rossetti ad Osimo (AN).

