C'è una parola che è risuonata chiaramente nella giornata del 30° anniversario della Riunificazione tedesca. È «coraggio» il termine su cui hanno puntato il Presidente della repubblica Frank-Walter Steinmeier e la cancelliera Angela Merkel nei discorsi per le celebrazioni ufficiali che quest' anno si sono svolte a Potsdam.

«Anche oggi abbiamo bisogno di coraggio e possiamo averlo, proprio come 30 anni fa» così Steinmeier ha voluto creare un ponte tra la Riunificazione e le sfide del presente, dalla pandemia alla crisi delle alleanze internazionali. Sulla stessa linea anche Merkel: «Dobbiamo avere il coraggio di superare le differenze ancora esistenti tra Est e Ovest, ma anche di lavorare per una vera coesione della società».

Ma non sono stati soltanto gli appelli della politica a dominare la scena di questo anniversario. Il 3 ottobre è stato anche una giornata di manifestazioni in tutto il Paese, di cui circa 60 soltanto tra Potsdam e Berlino. Il gruppo di sinistra Re:Kapitulation si è riunito per contestare la narrazione dell'Unità tedesca propagata dalla politica e infarcita di retorica e patriottismo.

«Il 3 ottobre non c'è nulla da festeggiare» scrive il collettivo sul proprio sito. Per Re:Kapitulation la Riunificazione non è una storia di successo, bensì di ingiustizia e discriminazione. Lo dimostrerebbe - secondo il gruppo - una serie di eventi che hanno segnato gli ultimi tre decenni: dall'affermazione del mito escludente della nazione agli attentati razzisti del dopo Riunificazione.

Ad Alexanderplatz si è radunata l'associazione socialista Unentdecktes Land (Terra inesplorata) che considera la Riunificazione nient' altro che un'annessione della Ddr alla Brd: «Pace anziché esercito, druzhba (in russo «amicizia») anziché nazisti, vita anziché sopravvivenza: la Ddr era diversa» recitava uno degli striscioni esposti sabato.

A scendere in piazza sono stati però anche gruppi le cui istanze hanno poco a che vedere con l'anniversario, ma che cercavano visibilità. Su tutti, gli estremisti di destra che già da tempo hanno fatto del 3 ottobre un appuntamento fisso per occupare lo spazio pubblico: contestati da centinaia di contromanifestanti e gruppi antifascisti, a Berlino hanno sfilato neonazisti affiliati al partito Der III. Weg e alla scena dei «Reichsbürger», estremisti di destra nostalgici dell'Impero tedesco. Pure i negazionisti del Covid ne hanno approfittato: non sempre con successo A Costanza il movimento Querdenken (Pensiero alternativo) aveva indetto diversi cortei: ma stando alle prime stime, pare che su 15.000 persone attese se ne siano presentate circa 1.000

