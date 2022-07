13 lug 2022 09:57

“MA È IL RISTORANTE DI BRIATORE?” CLIENTI FURIOSI PER IL CONTO SANGUINOSO DA 508 EURO DOPO UNA CENA DI PESCE PER 4 PERSONE A SAN BENEDETTO DEL TRONTO. NEANCHE A DIRE CHE ABBIANO GOZZOVIGLIATO: HANNO ORDINATO 4 LINGUINE CON LE CICALE DI MARE E MEZZO CROSTACEO A TESTA. "DELUSIONE, AMAREZZA, RABBIA, DIGESTIONE BLOCCATA E RIMORSO PER NON "AVERLA BUTTATA IN CACIARA" CON CARABINIERI, FINANZA E DISOBBEDIENZA CIVILE" (LA PROSSIMA VOLTA MAGNATE A CASA, COSI’ RISPARMIATE)