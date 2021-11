“MADONNA HA LA VARIANTE ZETA” – OTTAVIO CAPPELLANI: “A ME LA FOTO DI MADONNA SUL LETTO UN PO’ SICULO IN FERRO BATTUTO, SUSCITA PIÙ CHE ECCITAZIONE UNA DOMANDA: PERCHÉ QUALCUNO DOVREBBE DESIDERARE DI FARSI PRENDERE A FRUSTATE DA UNA DONNA IN PROBABILE OSTEOPOROSI CHE POTREBBE ANCHE SLOGARSI UN POLSO DURANTE LA PRATICA?” – “SE VUOI FARE LA VECCHIA CULONA, APRITI IL CANALE YOUPORN O UNA ROBA DEL GENERE. ALMENO PRIMA FACEVI ANCHE LE CANZONI, E NON LA GATTA SUL LETTO CHE SCOTTA COME IL BRODINO DI SEMOLINO TIEPIDO”

Ottavio Cappellani per “La Sicilia”

Ottavio Cappellani

Madonna ha la variante Zeta. Come si sa, anche se non ve lo diciamo, le varianti del Covid non si evolvono secondo le lettere dell’alfabeto greco, anche perché i Virus non conoscono l’alfabeto. La variante Zeta è in circolo da secoli, essa attacca il cervello, che si riduce alla ripetizione delle azioni sociali così come un hardware ubbidisce a un software. Come si dice, l’uomo è finito: restano soltanto i suoi sintomi.

E Madonna - incastrata sotto il letto con il sedere all’aria, che solletica la fantasia dei nipoti che vorrebbero stuprare la zia (se non la nonna) mentre cerca di recuperare le pillole per la pressione cadute sotto al letto – sta soltanto ripetendo quelle fantasie sessuali in voga negli anni Ottanta (quando, ussignùr, si scoprì il BDSM, pratica di nicchia che intorno ai Duemila diventò mainstream – non c’era ventenne ascoltatrice di noise che non volesse essere strapazzata a scudisciate, magari da una band postpunk), che all’epoca le donarono il successo.

madonna 8

Ella agisce come gli zombie di George Romero che, nella cronaca dei suoi anni (solo gli imbecilli possono scambiare la cronaca per profezia), mise in scena i morti viventi che continuavano imperterriti ad andare al “mall”, al centro commerciale, seguendo le regole sociali del consumismo.

Perché diciamoci la verità, a me la foto di Madonna col frustino sul letto un po’ siculo in ferro battuto, suscita più che eccitazione una domanda: perché qualcuno dovrebbe desiderare di farsi prendere a frustate da una donna in probabile osteoporosi che potrebbe anche slogarsi un polso durante la pratica?

Adesso, io lo so che non bisognerebbe fare body-shaming o age-shaming, ma io oramai sono un anziano bacucco arteriosclerotico e anche se mi guardate con disprezzo sociale sono troppo vecchio per tutti questi sceming. E quindi scrivo quello che voglio della vecchia culona arrapata che è diventata Madonna.

madonna 12

Anche perché, se vuoi fare la vecchia culona, apriti il canale youporn o una roba del genere, perché almeno prima facevi anche le canzoni. Ma comunque, anche i Maneskin faranno la stessa fine, dopo avere copiato il rock antichissimo (oramai) dei Rage Against The Machine, faranno le foto mezzi nudi con Damiano grasso e il culo flaccido alla Berlusconi (citazione) e Victoria con le minnuzze svuotate come calzini mentre si fanno l’orgetta bisecchisi all’ospizio.

E comunque non stavamo parlando di questo: parlavamo della variante Covid Zeta, che è già in circolo almeno dall’anno Mille A.C. quando in realtà iniziò l’Apocalisse dei giorni nostri così come annunciato dai millenaristi: chi l’ha detto che l’Apocalisse avviene all’improvviso? Essa è come il vino buono: ha bisogno di decantare per secoli prima di essere degustata.

ottavio cappellani

Quello che vi teniamo nascosto, noi poteri forti, noi grandi vecchi, è, come detto, che sia noi, che il Covid, partiamo dalla fine (la zeta), poi torniamo al principio (l’alpha) e poi rimescoliamo le carte tanto voi siete destinati a non capirci niente, e noi invece siamo gli eletti che si stanno degustando la fine dei tempi ridendo a crepapelle del politicamente corretto e di Madonna che fa la gatta sul letto che scotta come il brodino di semolino tiepido, e che fa scandalizzare soltanto Zuckerberg (che le ha censurato il capezzolo), ma a lui ci piace la categoria “oriental teen”, almeno così dicono (nel film, mica io).

madonna 13 gli utenti deridono madonna 8 madonna madonna 5 madonna 4 madonna 6 madonna 7 madonna 3 madonna 18 madonna 2 commenti alle foto di madonna 2 madonna 16 madonna 17 madonna 15 madonna 14 madonna 10 commenti alle foto di madonna madonna 11 madonna 9 gli utenti deridono madonna gli utenti deridono madonna 4 gli utenti deridono madonna 10 gli utenti deridono madonna 11 gli utenti deridono madonna 5 gli utenti deridono madonna 7 gli utenti deridono madonna 13 gli utenti deridono madonna 12 gli utenti deridono madonna 6 gli utenti deridono madonna 2 gli utenti deridono madonna 3 gli utenti deridono madonna 9