"LOTITO HA UNA LAUREA IN VIROLOGIA O IN STATISTICA? CI ILLUMINI”– DOPO ANDREA AGNELLI, ANCHE LAPO ELKANN LANCIA UNA FRECCIATA AL PRESIDENTE DELLA LAZIO CHE VUOLE RIPARTIRE SUBITO CON IL CAMPIONATO - "UN OTTIMISTA SPESSO NON È ALTRO CHE UN PESSIMISTA MALE INFORMATO"