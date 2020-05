22 mag 2020 15:38

“MAI FARE A TESTATE CON UN RINOCERONTE” – INCIDENTE IN MOTO PER VINCENT CASSEL CHE È STATO PORTATO IN OSPEDALE AD ARBONNE, IN FRANCIA: DOPO ESSERE STATO DIMESSO, L’ATTORE SI È PRESENTATO SUI SOCIAL CON UNA VISTOSA FASCIATURA ALLA TESTA E UN OCCHIO TUMEFATTO E SI È MESSO A CAZZEGGIARE CON I FOLLOWER… - VIDEO

INCIDENTE IN MOTO PER VINCENT CASSEL Da "d.repubblica.it" vincent cassel 5 Piccola disavventura per Vincent Cassel che il 20 maggio è rimasto vittima di un incidente stradale mentre viaggiava con il motorino ad Arbonne, comune nel sud-ovest della Francia. L'attore, 53 anni, è stato portato in Pronto Soccorso in seguito a una caduta che gli ha provocato leggeri traumi. Dimesso dopo poche ore dal policlinico Aguilera di Biarritz, Vincent Cassel si è infatti mostrato su Instagram al suo milione (abbondante) di follower con un occhio tumefatto e una vistosa fasciatura alla testa. vincent cassel 2 Nonostante ciò non ha perso l'attitudine da duro un po' strafottente per la quale è conosciuto, anche grazie ai ruoli che ha interpretato al cinema (su tutti quello che l'ha reso famoso ne "L'odio") e ha trovato il modo di ironizzare sull'accaduto. Cassel, dopo aver scritto di stare bene ed essere vivo, ha infatti pubblicato una storia nella quale ha scherzato, in relazione ai segni lasciati dalla caduta in motorino: "Mai fare a testate con un rinoceronte". vincent cassel e tina kunakey Di certo avrà preso un bello spavento sua moglie, la modella Tina Kunakey, 23 anni, alla quale è sposato dal 2018 e con la quale ha avuto la figlia Amazonie nell'aprile del 2019. Cassel ora dovrà stare a riposo qualche giorno prima di rimettersi in marcia sia lavorativamente che letteralmente. Speriamo solo che faccia più attenzione!