Una bufera d'acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e ha provocato ieri sera danni e allagamenti in diverse località, con fiumi di acqua e fango. La situazione in quelle zona raccontano i testimoni è drammatica. A causa della furia del vento e del fiume d'acqua e fango che ha invaso la strada, un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Nell'incidente diverse persone sono rimaste ferite in modo lieve.

Il bus ribaltato: «Mai visto nulla di simile»

Le cause «probabili» del ribaltamento dell'autobus sono «allagamento stradale, fanghiglia pietre e tronchi sull'asfalto», ha spiegato questa mattina la Protezione civile siciliana. «Per fortuna nessun ferito grave. Immediato l'intervento di Anas, Vigili del fuoco e Carabinieri. I nostri volontari pure attivati sul posto. I passeggeri sono stati tratti in salvo e rientrati», dice la Protezione civile regionale. Sul posto erano giunte tre ambulanze e alcune squadre dei vigili del fuoco.

Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. I testimoni a bordo hanno detto di avere vissuto attimi di terrore e hanno subito telefonato ai familiari per cercare di rassicurarli. L'autista del pullman, che si è ribaltato all'improvviso a causa della furia del vento e del fiume d'acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile.

Nella zona anche una tromba d'aria

La zona dell'incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa tromba d'aria. La strada a scorrimento veloce Palermo Sciacca, la cosiddetta Fondovalle dove si è ribaltato l'autobus di linea, è interrotta tra Poggioreale e il bivio Gulfa per Sambuca di Sicilia e Santa Margherita Belic, a causa di un fiume d'acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale.

«Ho assistito a scene terribili - racconta un automobilista - Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell'acqua. Non mi sono potuto fermare perchè rischiava anch'io di essere travolto. È caduta giù tantissima acqua. È impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio».

Il maltempo si è abbattuto in serata anche su Trapani e la città è stata sferzata da una bufera d'acqua e vento. Disagi e allagamenti per la bufera che ha interessato il centro della Sicilia si registrano a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. In queste ore sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco.

