2 ott 2020 12:51

“LE MALATTIE INFETTIVE PUOI SOLO PRENDERLE, NON COMMENTARLE” – SUPER SCAZZO SU TWITTER TRA ROBERTO BURIONI E MICHELE BOLDRIN: “SE GLI ECONOMISTI SMETTESSERO DI GIOCARE AL DOTTORE SAREBBE MEGLIO” – LA REPLICA DELL’ECONOMISTA: "BURIONI, NON HAI ANCORA CAPITO CHE LA VIROLOGIA ME LA FACCIO SPIEGARE DA PERSONE CHE HANNO IL CURRICULUM DIECI VOLTE IL TUO” – BURIONI ON FIRE: “ABBASSA LA CRESTA. WIKIPARDO DA VINCI”