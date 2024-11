“I MANDATI DI ARRESTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE SONO SCANDALOSI” – JOE BIDEN CONFERMA CHE GLI STATI UNITI RIMANGONO “SEMPRE” A FIANCO DI ISRAELE E ATTACCA LA CPI PER LA MISURA CONTRO NETANYAHU E GALLANT – “BIBI” PARLA DI DECISIONE “ANTISEMITA”, MA COSA RISCHIA? NIENTE: ISRAELE E USA NON RICONOSCONO IL TRIBUNALE DELL’AJA, CHE NON HA POLIZIA MA SI APPOGGIA AI SINGOLI STATI. TECNICAMENTE, SE NETANYAHU METTESSE PIEDE IN UNO DEI PAESI CHE HANNO FIRMATO LO STATUTO DI ROMA, FINIREBBE IN MANETTE. MA COME È SUCCESSO PER PUTIN, È PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE SUCCEDA…

BIDEN, 'MANDATI DI ARRESTO CPI SCANDALOSI'

benjamin netanyahu con la mappa di israele (compresa la cisgiordania) e gaza

(ANSA) - I mandati di arresto della Corte penale internazionale sono "scandalosi". Lo ha detto Joe Biden. "Voglio essere chiaro: non c'è nessuna equivalenza fra Israele e Hamas. Saremo sempre a fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza", ha messo in evidenza Biden.

ISRAELE, NETANYAHU RESPINGE LA “DECISIONE ANTISEMITA” DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

(askanews) – L’ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato in un comunicato che “la decisione antisemita della Corte penale internazionale” di spiccare mandati di arresto contro il premier Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa, Yoav Gallant, “è simile a un moderno affare Dreyfus e finirà allo stesso modo”.

netanyahu biden

“Israele respinge totalmente le azioni e le accuse assurde e false della Corte penale internazionale, che è un organo politico di parte e discriminatorio – ha dichiarato l’ufficio del premier – non c’è guerra più giustificata di quella che Israele sta conducendo a Gaza dal 7 ottobre 2023, dopo che l’organizzazione terroristica Hamas ha lanciato un attacco mortale, commettendo il più grande massacro contro il popolo ebraico dall’Olocausto”.

“La decisione è stata presa da un procuratore capo corrotto che ha tentato di salvarsi da gravi accuse di molestie sessuali e da giudici di parte, spinti dall’odio antisemita verso Israele”, conclude la nota riportata da Haaretz.

yoav gallant

DOVE RISCHIA IL FERMO L’AMERICA È CONTRARIA L’UE: «LO APPLICHEREMO»

Estratto dell’articolo di Francesco Battistini per il “Corriere della Sera”

1 Netanyahu rischia le manette?

La decisione della Cpi non significa che Bibi Netanyahu e Yoav Gallant verranno arrestati in tempi brevi. Anzi, potrebbero non essere arrestati mai.Perché questo tribunale dell’Aja non ha una polizia che possa eseguire il mandato d’arresto e la prassi vuole che ci s’appoggi ai singoli Stati: non avendo Israele mai firmato lo Statuto di Roma del 1998, che istituì la Cpi, lo Stato ebraico non riconosce la giurisdizione dell’Aja e dunque ritiene nulli i suoi atti.

2 Quale è la reazione degli Usa?

Joe Biden, il presidente americano, respinge i mandati di arresto per i due israeliani, ma non quello per il leader di Hamas, e ribadisce che «la Corte non ha giurisdizione su queste questioni», gli Stati Uniti, come Israele, non aderiscono allo Statuto di Roma.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

E il nuovo leader dei repubblicani al Senato, John Thune, ha già proposto una legge che «in segno di ritorsione» sanzioni la Cpi: la Camera dei Rappresentanti, col sostegno di tutti gli schieramenti, lo scorso maggio ha già votato misure contro i funzionari dell’Aja.

3 L’Unione europea rispetterà la decisione?

Josep Borrell, per ora a capo della diplomazia europea, ribadisce che «tutte le nazioni dell’Unione sono obbligate a rispettare la decisione». [...]

Lloyd Austin Yoav Gallant

4 Qual è la posizione dell’Italia?

Prudente Antonio Tajani, il ministro degli Esteri italiano, commenta: «Sosteniamo la Corte ricordando sempre che deve svolgere un ruolo giuridico e non politico». Guido Crosetto, ministro della Difesa, dichiara: «Sentenza sbagliata ma dovremo applicarla».

5 Chi si schiera con Israele?

L’Ungheria e la Slovacchia fanno sapere che non eseguiranno l’ordine. [...] Anche il presidente argentino Javier Milei, in un post su X, «esprime il suo profondo disaccordo con la recente decisione della Corte penale internazionale», come fa il Paraguay che parla di «strumentalizzazione politica» [...]

6 La Gran Bretagna eseguirà gli arresti?

biden netanyahu 2 benny gantz yoav gallant attacco israeliano a khan yunis striscia di gaza 5 attacco israeliano a khan yunis striscia di gaza 1 attacco israeliano a khan yunis striscia di gaza 4 benjamin netanyahu con la mappa di israele (compresa la cisgiordania) e gaza 1

Londra preferisce non pronunciarsi [...]