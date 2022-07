7 lug 2022 19:30

“MARIANO APICELLA DAL 2002 HA RICEVUTO DA SILVIO BERLUSCONI 3MILA EURO AL MESE” – AL PROCESSO RUBY TER GIANFRANCO SANTOLINI, IL RAGIONIERE DEL CAV, HA DETTO CHE LO “CHANSONNIER” NAPOLETANO, IMPUTATO PER FALSA TESTIMONIANZA, INTASCAVA DALL'EX PREMIER UN FISSO MENSILE SOTTO FORMA DI “EMOLUMENTI, COMPENSI O LIBERALITÀ” – IN PIU' SILVIO GLI HA DATO DEGLI EXTRA PER UN TOTALE DI OLTRE 600MILA EURO NELL'ARCO DI 14 ANNI – TUTTO QUESTO PER CANTARE (O PER TACERE SU QUANTO VISTO AD ARCORE, SECONDO LA TESI DELL'ACCUSA…)