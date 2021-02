“MARILYN MANSON HA ABUSATO DI ME PER ANNI QUANDO ERO ADOLESCENTE” – DOPO ANNI DI MEZZE VERITÀ, EVAN RACHEL WOOD HA FATTO IL NOME DELLA PERSONA A CUI SI È RIFERITA PARLANDO DI ESSERE UNA SOPRAVVISSUTA ALLA VIOLENZA DOMESTICA: “SONO STATA SOTTOPOSTA AL LAVAGGIO DEL CERVELLO E MANIPOLATA FINO ALLA SOTTOMISSIONE. IN UNA OCCASIONE MI HA CHIESTO DI INGINOCCHIARMI. MI HA LEGATO MANI E PIEDI. UNA VOLTA CHE NON POTEVO PIÙ MUOVERMI, MI HA PICCHIATO E HA USATO UN DISPOSITIVO DI TORTURA CHE…” - VIDEO

Da "www.corriere.it"

evan rachel wood e marilyn manson 10

Evan Rachel Wood, attrice e cantante, ha affermato che Marilyn Manson è la persona a cui si è riferita negli anni in cui ha parlato di essere una sopravvissuta alla violenza domestica. La relazione tra Wood e Manson è diventata pubblica nel 2007 quando lei aveva 19 anni e lui 38. Fidanzati nel 2010, si sono lasciati nello stesso anno. In un post su Instagram lunedì mattina e in una dichiarazione a «Vanity Fair», Wood ha dichiarato: «Il nome del mio aggressore è Brian Warner, noto anche al mondo come Marilyn Manson.

evan rachel wood 1

Ha cominciato a usarmi violenza quando ero adolescente e ha abusato di me in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta al lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e chiamare a raccolta le molte industrie che gli hanno permesso, prima che rovini altre vite. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte».

la denuncia di evan rachel wood su marilyn manson

Wood ha iniziato a parlare di essere sopravvissuta a stupro e violenza domestica in un articolo di «Rolling Stone» nel 2016 e ha concentrato il suo attivismo su questi temi. Nel 2019, Wood ha creato il Phoenix Act, un disegno di legge che estende il termine di prescrizione sulla violenza domestica da tre a cinque anni. Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato il disegno di legge nell’ottobre del 2019 ed è entrato in vigore nel gennaio 2020.

evan rachel wood e marilyn manson 9

Wood ha testimoniato dinanzi al Senato della California, sostenendo che il suo aggressore le aveva nascosto la sua dipendenza da droga e alcol e «ha avuto attacchi di gelosia, estrema che spesso lo portava a distruggere la nostra casa, a mettermi alle strette in una stanza e a minacciarmi».

«Ho raccolto il coraggio di andarmene diverse volte, ma lui chiamava casa mia incessantemente e minacciava di uccidersi», raccontò Wood all’epoca. «In un’occasione, sono tornata per cercare di disinnescare la situazione, mi ha messo all’angolo nella nostra camera da letto e mi ha chiesto di inginocchiarmi. Poi mi ha legato mani e piedi. Una volta che non potevo più muovermi, mi ha picchiato e ha scioccato parti sensibili del mio corpo con un dispositivo di tortura chiamato «violet wand». Il dolore era straziante. Mi sentivo come se avessi lasciato il mio corpo e una parte di me fosse morta quel giorno».

evan rachel wood e marilyn manson 4

In autunno, Wood ha raccontato a «Variety»: «Quando ho iniziato a fare l’attivista, mi sono davvero chiesta: da dove comincio? Quindi il luogo da cui di solito inizio, perché sento che farò il meglio, sono i luoghi di cui ho esperienza diretta. Penso che sia per questo che ho fatto così tanto sulla violenza domestica e sulle aggressioni sessuali». A causa dei commenti pubblici di Wood, che ha ridotto i tempi di questi presunti incidenti, i giornalisti e il pubblico si sono chiesti se fosse la persona di cui parlava Wood.

evan rachel wood e marilyn manson 5

«Perché nessuno parla del “Fantasy” di Marilyn Manson sull’uccisione di Evan Rachel Wood?» riportava un titolo di «Glamour» nel marzo 2018 — il pezzo sottolineava che in un’intervista del 2009 Manson aveva detto di Wood: «Ogni giorno ho fantasie sullo spaccarle il cranio con una mazza». E lo scorso autunno, Manson ha troncato un’intervista con la rivista musicale britannica «Metal Hammer» quando il giornalista ha fatto il nome di Wood. Successivamente, Manson ha rilasciato una lunga dichiarazione, negando qualsiasi illecito.

evan rachel wood e marilyn manson 6 evan rachel wood e marilyn manson 2 evan rachel wood e marilyn manson 3 evan rachel wood e marilyn manson 7