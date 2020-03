“MARTA FASCINA E BERLUSCONI AVEVANO GIÀ UN’INTESA DA ALMENO UN ANNO” (BASTAVA LEGGERE DAGOSPIA) - SGARBI A “LA ZANZARA”: “È PASSATO DA UNA PREPOTENTE E SADICA, A UNA SOTTOMESSA. PROBABILMENTE QUANDO LO GUARDA GLI DICE COME SEI BELLO” - “QUANDO ANDAVO AD ARCORE LA PASCALE ORMAI STAVA A CASA SUA, MENTRE IN CASA NASCOSTA C’ERA QUESTA RAGAZZA. MI GUARDAVA CON UN’ARIA ESTATICA, SI SENTIVA COME COLPITA DAL MIO SGUARDO. LUI È GENEROSO, DOBBIAMO RIMPIANGERE CHE NON SIA OMOSESSUALE, SAREBBE STATO PERFETTO ANCHE PER NOI…”

Da “la Zanzara - Radio 24”

BERLUSCONI MARTA FASCINA

“Berlusconi e la Pascale si sono lasciati? Lo sapevo da dieci giorni. Mi ha chiamato lui dalla Svizzera. Lei è una ragazza mite, che secondo me aveva già trovato un’intesa con lui da almeno un anno, un anno e mezzo. Quando andavo ad Arcore la Pascale ormai stava a casa sua perché lui le aveva preso la casa, mentre in casa nascosta in cucina c’era questa ragazza. La quale essendo timida, non si affacciava.

SILVIO BERLUSCONI FRANCESCA PASCALE

Probabilmente lui è passato - per quanto lui abbia la mania di fissarsi su una, molto meglio lasciar perdere ed essere vaganti come il virus - da una prepotente e sadica, a una invece sottomessa. Questa probabilmente quando lo guarda gli dice come sei bravo, come sei bello. Ad un certo punto non ha voglia di fare competizioni, la Pascale era piuttosto tosta. Veramente credo sia l’ideale per lui”.

MARTA FASCINA berlusconi sgarbi

“La Fascina – dice Sgarbi - in tempo di femminismo sembra una figura negativa. Ma mentre la prepotente si scopre, la sottomessa è veramente dominante. Perché ti domina fingendo di essere sottomessa. Infatti ha vinto contro la Pascale. Ha vinto perché gli dice: caro, sono qui, vieni, come sei tenero, come sei buono…e questo c’è cascato”. Ma questa non l’hai timbrata prima tu?: “No, sai, mi guardava con un’aria estatica, sembrava la Santa Cecilia di Raffaello con gli occhi al cielo, si sentiva come colpita dal mio sguardo. Ma era già nel virus Berlusconi”. Certo che tutte le ex di Berlusconi hanno un culo pazzesco, escono milionarie: “Lui è generoso. Dobbiamo rimpiangere che non sia omosessuale, sarebbe stato perfetto anche per noi”.

silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale MARTA FASCINA silvio berlusconi e francesca pascale da chi 5 MARTA FASCINA silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI luna berlusconi luna nuova con silvio berlusconi e francesca pascale marta antonia fascina marta antonia fascina marta antonia fascina mara carfagna